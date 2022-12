U BiH uskoro poskupljuju i jaja: “Ne možemo izdržati ovaj pritisak”

Za porodicu Rakić iz Batkovića kod Bijeljine proizvodnja je sada upitna. Na porodičnoj farmi dnevno se dobije 150.000 jaja.

“Mi smo jaukali još prije pola godine da ne možemo da izdržimo ovaj pritisak koji se ogledao u enormnim povećanjima cijena sirovina, odnosno inputa. Kod nas najviše cijenu koštanja diktira input koji najviše učestvuje, a to su žitarice, a evo sada spojila se dva zla, a to je žitarice ’ajd što su skuplje u odnosu na prethodni otkupni period one su i dosta nekvalitetnije”, kaže Jovan Rakić.

Visoke cijene sirovina, suša koja je pogodila žitarice doveli su do pitanja kako će se nastaviti proizvodnja.

Poskupljenje nije bilo moguće izbjeći, kažu u Zajednici živinara.

“Dva su osnovna razloga. Jedno je izuzetno skupa proizvodnja, sa tendencijom daljeg rasta, a drugi je razlog uopšteno tržišne prilike. Podsjetiću javnost da su cijene jaja u BiH najniže u Evropi, najniže u regionu, neminovnost je prilagođavanja cijenama iz regiona”, rekao je Predrag Miličić, predsjednik Zajednice živinara RS.

Živinari su se našli i u problemu sa trgovačkim lancima. Maržna politika sa scene skida male proizvođače koji moraju da gase farme jer se proizvodnja ne isplati.

Farme su prisiljene da smanje proizvodnju zbog nezavidne situacije.

Traže i reakcije nadležnih. Tržište će morati da se prilagodi poskupljenju ili prijeti ozbiljna nestašica jaja, kažu u udruženju, prenosi ATV.

