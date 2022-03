Hrvić: Optimiziramo poslovanje kako bi tržište BiH imalo dovoljne količine brašna i drugih prehrambenih proizvoda

– Cijene pšenice na svjetskim berzama su u stalnom porastu, a u proteklih nekoliko sedmica su uvećane i nekoliko puta. Pojačana je potražnja i narudžbe iz inostranstva, ali mi smo odlučili reducirati izvoz i prioritetno zadovoljiti potrebe domaćeg tržišta. Učinit ćemo sve što je potrebno kako bh. tržište ne bi oskudijevalo s brašnom i drugim prehrambenim proizvodima na koje smo fokusirani, ističe Hrvić u izjavi za Fenu.

On kaže da su u AS Holdingu svjesni činjenice da su vodeći proizvođač hrane u BiH i da kao odgovorna domaća kompanija poduzimaju konkretne mjere da ne dođe do nestašice njihovih proizvoda, ali da ne mogu uticati na zaista ogromne poremećaje na globalnom tržištu odakle dolaze sirovine.

– U BiH imamo dovoljno silosa da skladištimo količine pšenice potrebne za godinu dana. Naše ukupne godišnje potrebe na nivou Bosne i Hercegovine su oko 450.000 tona pšenice. Bilo bi dobro da se interventno uvezu veće količine pšenice u vidu robnih rezervi za svaki slučaj. Ukoliko nastavimo kontinuirano nabavljati isporukom pšenicu, tada ćemo imat značajno relaksiraniju situaciju. Uz sve to, mjere koje smo mi u AS Holdingu poduzeli i poduzimamo sigurno će pomoći da udar na naše tržište bude što manji i da građani BiH imaju dovoljne količine brašna i drugih naših proizvoda. Pratimo stanje i vršimo procjenu zaliha pšenice i drugih sirovina kako bismo osigurali optimalnu proizvodnju. Osim brašna, kompanije iz naše grupacije proizvode so, pekarske, konditorske i druge prehrambene proizvode i naš je primarni cilj da svih tih proizvoda bude dovoljno na domaćem tržištu, ističe Hrvić.

Dodaje da se i u ovoj kriznoj situaciji pokazalo koliki je značaj domaće proizvodnje te da prehrambena industrija sigurno spada u strateške. Hrvić apeluje i ovaj put da se zasije svaki pedalj obradive zemlje i pojača domaća proizvodnja primarnih poljoprivrednih proizvoda. Najavljuje i aktivnu suradnju s Federalnom vladom koja je ovih dana najavila da će povećati robne rezerve ključnih proizvoda, a prvenstveno pšenice, ulja i lijekova. AS Holding je i najveći dioničar vodećeg domaćeg proizvođača lijekova Bosnalijeka. javlja “FENA”.

– Farmaceutska industrija je u ovakvim situacijama takođe od ključnog značaja. Potrebno je uraditi sve kako bi Bosnalijek što prije stabilizirao poslovanje koje je umnogome otežano zbog poznatih okolnosti. Zajedno sa ostalim dioničarima imenovali smo novi nadzorni odbor i vjerujem kako ćemo ubrzo stabilizirati poslovanje. AS Holding će kao najveći dioničar dati značajan doprinos razvoju poslovanja Bosnalijeka. Nama je postala neka vrsta posebnog izazova podići mnoge domaće posrnule kompanije. Činimo to kako bismo spasili radna mjesta, ali i doprinijeli razvoju cijele naše privrede. Uostalom, svako ko prati naš rad zna da je AS holding do sada samo kupovao, a nikad prodavao firme. I to govori o našoj poslovnoj filozofiji i namjerama, ističe Hrvić.

Facebook komentari