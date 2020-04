Kazne do 10.000 KM za naftaše ukoliko nerealno utvrde cijene

Vlada Republike Srpske (RS) danas je donijela Uredbu o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena na području RS određivanjem marži u trgovini naftnih derivata.

Cilj je, kako se navodi iz entitetskog Ministarstva trgovine i turizma, zaštita ekonomskih interesa građana i suzbijanje nerealnog utvrđivanja cijena i eventualnog nepoštenog ponašanja pojedinih trgovaca naftnim derivatima, javlja “FENA”.

-S obzirom na to da je u proteklom periodu došlo do značajnog sniženja cijena barela na svjetskom tržištu, te u tom smislu i do sniženja rafinerijskih cijena naftnih derivata, na benzinskim pumpama u RS nisu evidentirana odgovarajuća sniženja maloprodajnih cijena naftnih derivata – navode iz tog ministarstva.

Uredbom se utvrđuje postojanje uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena na području RS na način da je za trgovce na veliko naftnim derivatima određena maksimalna veleprodajna marža u visini od 0,06 KM po litru derivata, dok je za trgovce na malo naftnim derivatima određena maksimalna maloprodajna marža u visini od 0,25 KM po litru derivata.

Inspektori će obavljati kontrole, a novčane kazne za trgovce koji budu postupali suprotno odredbama propisanim uredbom su od 5.000 KM do 10.000 KM, uz mogućnost izricanja mjera oduzimanja imovinske koristi ostvarene izvršenjem prekršaja.

