Svijet ulazi u recesiju

Epidemija koronavirusa, čije se razmjere još ne naziru, ozbiljno otežava odvijanje poslovne saradnje u svijetu, uključujući i Bosne i Hercegovine, s azijskim zemljama, posebno Kinom i Japanom.

Eminentni stručnjaci, ali i mediji, sve glasnije upozoravaju da će globalna ekonomija ući u recesiju ako potraje epidemija koronavirusa,pre

Negativan odraz

Naime, prema podacima agencija, Kina, koja čini 17 posto svjetske ekonomije, u prva dva mjeseca 2020. zabilježila je deficit od sedam milijardi dolara. Istovremeno, mnoge firme iz Azije su smanjile svoju proizvodnju, što se već osjeti širom svijeta.

Posljedica po BiH, barem kada je u pitanju mišljenje ekonomskih stručnjaka, bit će bez ikakve dileme.

Profesor Željko Šain je kazao da će događaji koji se dešavaju u svijetu, u zemljama u kojima je zabilježen veliki broj zaraženih, sigurno imati odraza i na BiH.

– BiH je svojim proizvodima i uslugama jako vezana, ne samo za Kinu, već i druge države, tako da će se ova epidemija sigurno negativno odraziti na ukupno stanje u bh. privredi, ali i društvu. Posebno će to biti izraženo u automobilskoj industriji, ali i turizmu. Ako ne dođe do promjene, prognoze su da će doći do problema u procesu ukupne produkcije u BiH, što može izazvati elemente recesije – tvrdi Šain.

Predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić kazao nam je da je gotovo sigurno da će se globalna situacija reflektirati i na BiH.

– Sva industrija, osim prehrambene, koju koristimo u BiH su integratori izvan zemlje i svaki poremećaj na tržištu se automatski osjeti i to je suština – kaže nam Jašarspahić.

Ističe da se ne treba ispustiti prilika i potencirati na kupovini domaćih proizvoda.

– To podrazumijeva da se u tržnim centrima kupuju proizvodi napravljeni isključivo u BiH – napominje Jašarspahić.

Očigledan pad

Makroekonomski analitičar Faruk Hadžić ističe da ovakva situacija na globalnom nivou nije bila još od 2008. godine i velike ekonomske krize koja je potresla planetu.

– Prošle godine smo imali deficit od 600 miliona KM u vanjskoj trgovini. To je bio dovoljan znak da nešto nije uredu s našom ekonomijom, a pogotovo je to izraženo sada, dok hara koronavirus. Pogođene su Italija i Njemačka, u kojima neka naša preduzeća imaju svoj orijentir. Nemoguće je u relativno kratkom periodu pronaći novo tržište umjesto Italije i Njemačke – naglašava Hadžić.

Hadžić ističe da je sjever Italije izuzetno bitan za cijelu Evropu, pogotovo zbog autoindustrije.

– To predstavlja lančani problem, prvo za Njemačku, a onda i ostatak zemalja. Turizam pada u Italiji i Hrvatskoj, a također se očekuje pad i kod nas. Prema mom mišljenju, već smo zakasnili s reakcijom – navodi Hadžić.

