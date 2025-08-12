BIZnews

Objavljena inflacija u SAD

Objavljeno prije 6 minuta

Godišnja stopa inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama za jul iznosi 2,7 odsto, što je isto kao u junu i manje nego što su očekivali ekonomisti koji su prognozirali 2,8 odsto, prenosi CNN.

Na mjesečnoj razini, potrošačke cijene u Sjedinjenim Državama porasle su za 0,2 posto, što je u skladu s prognozama većine stručnjaka.

Godišnja bazna inflacija u SAD-u za juli iznosi 3,1 posto, nešto više od očekivanih tri posto, dok je mjesečni rast bazne inflacije od 0,3 posto bio očekivan i u skladu s prognozama.

Reakcija tržišta bila je blago pozitivna – burzovni indeksi su porasli, dok su prinosi na državne obveznice pali, a dolar oslabio.

Trgovci su povećali vjerojatnost da će američka središnja banka u rujnu smanjiti kamatne stope sa 74 posto na gotovo 90 posto, izvještava Bloomberg.


