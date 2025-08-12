Objavljena inflacija u SAD

Na mjesečnoj razini, potrošačke cijene u Sjedinjenim Državama porasle su za 0,2 posto, što je u skladu s prognozama većine stručnjaka.

Godišnja bazna inflacija u SAD-u za juli iznosi 3,1 posto, nešto više od očekivanih tri posto, dok je mjesečni rast bazne inflacije od 0,3 posto bio očekivan i u skladu s prognozama.

Reakcija tržišta bila je blago pozitivna – burzovni indeksi su porasli, dok su prinosi na državne obveznice pali, a dolar oslabio.

Trgovci su povećali vjerojatnost da će američka središnja banka u rujnu smanjiti kamatne stope sa 74 posto na gotovo 90 posto, izvještava Bloomberg.

