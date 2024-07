Svaki 15. Amerikanac je milioner

Iako je to manje u odnosu na 22,7 miliona u 2022. godini, SAD je i dalje bio dom za 38% svih milionera na svijetu, piše biznis.

To takođe znači da je broj američkih milionera više od tri puta veći od broja u kontinentalnoj Kini, koja ima drugu najveću populaciju milionera, i jednaka je zapadnoj Evropi i Kini zajedno.

Globalna populacija milionera pala je na 58 miliona u 2023. sa 59,4 miliona u 2022. Ali njihovo bogatstvo je poraslo za 4,2%, što je oporavak u odnosu na prethodnu godinu.

Uz visoke kamatne stope i inflaciju koja je ometala ekonomski rast, globalno bogatstvo je 2022. godine palo za 3%, a 3,5 miliona ljudi izgubilo je status milionera.

“Pad koji smo vidjeli u globalnom bogatstvu 2022. godine izgleda da je bio samo lagano mršavljenje”, navodi se u najnovijem izvještaju UBS-a. „Bogatstvo se već vratilo – u skladu sa dugoročnim trendom koji smo identifikovali.

Očekuje se da će u narednim godinama doći do daljnjih dobitaka. Do 2028. UBS očekuje da će broj milionera porasti na 52 od 56 tržišta obuhvaćenih izvještajem, prenosi Investitor me. Očekuje se da će Tajvan prednjačiti u svijetu u rastu (47%), uglavnom zahvaljujući svojoj industriji mikročipova, koja će igrati važnu ulogu u vještačkoj inteligenciji (AI) u narednim godinama.

Očekuje se da će populacija milionera u SAD-u umjerenije rasti—16% na 25,4 miliona do 2028. Ali tako veliki dobitak bio bi više nego dovoljan da proširi jaz između SAD-a i ostatka svijeta.

U Kini se očekuje da će broj ljudi sa bogatstvom preko milion dolara porasti za 8% na 6,5 ​​miliona do 2028. godine, dok se očekuje da će Japan do tada nadmašiti svog susjeda i zauzeti drugo mjesto na listi.

Za Veliku Britaniju, koja je trenutno na trećem mjestu na svjetskoj listi milionera, predviđa se da će ta populacija pasti za 17% u naredne četiri godine, velikim dijelom zbog nedavnih promjena u poreskoj politici za nedomicilne stanovnike . Očekuje se da će i nedavna pobjeda Laburističke stranke donijeti veći porez na kapitalnu dobit.

„Pošto je većina klasa imovine doživjela porast vrijednosti u proteklih nekoliko godina, sam efekat stabilnog ekonomskog rasta je ključan za povećanje broja milionera u američkim dolarima“, rekao je UBS. “Ovo se odnosi na prošlost koliko i na projekcije u budućnost.”

