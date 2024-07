Šta se događa? Jaguar gasi skoro sve svoje modele

Najkontroverznija tačka plana bila je da Jaguar postane potpuno električna marka do 2025. godine. To nas dovodi do nove najave koju je dao potparol JLR-a u intervjuu za “Automotive News Europe”. Prije kraja ove godine prestaće proizvodnja čak šest modela Jaguara: XE, XF limuzinu, XF karavan, F-Type, E-Pace i I-Pace.

Jaguar za taj potez ima prilično logično objašnjenje. Izvršni direktor Jaguara Adrian Mardel rekao je investitorima da ovih šest modela kompanije jedva donose novac, generišući “profitabilnost blizu nule”. Otišao je toliko daleko da ih je nazvao proizvodima “niže vrijednosti”. Šef firme je u razgovoru s investitorima bio brutalno iskren rekavši da “nijedno od njih nije vozilo na kojem smo zaradili”.

Ukidanjem tih šest modela, Jaguarova ponuda će privremeno pasti na samo jedan auto, F-Pace, ali i njegovi dani su odbrojeni s obzirom na potpuno električnu strategiju. Šta će Jaguar prodavati u budućnosti? Konceptni električni automobil stiže kasnije ove godine kao najava ere električnih vozila. Prvi serijski model bi trebao biti novi sportski gran tourer koji će koštati više od 100.000 evra, a navodno se radi i na velikom SUV-u.

JLR će Jaguar pokušati pozicionirati u ekskluzivnijem segmentu te se fokusirati na aute koji će biti skupi te se prodavati u manjim količinama. JLR želi da “remontovani” Jaguar godišnje prodaje manje od 50.000 automobila. Svi budući modeli nastaće na JEA platformi za električna vozila s dugim međuosovinskim razmakom razvijenom posebno za ovu marku. Očekuje se da će nova električna vozila imati upravljanje zadnjim točkovima, pogon na sva četiri točka i mogućnost vrlo brzog punjenja.

Budući Jaguari imaće i novi dizajnerski jezik s fokusom na minimalizam i neće nimalo nalikovati na odlazeće automobile. Prema časopisu “Autocar”, kultni amblem Jaguara u skoku navodno će takođe nestati s automobila te će ga zamijeniti jednostavan natpis “Jaguar”.

Jaguar ulazi u veliki rizik s potpunim prelaskom na električna vozila u vrijeme dok se drugi predomišljaju o ovoj vrsti strategije. Vrijeme će pokazati hoće li strategija upaliti ili je ovo velika greška koja bi mogla biti težak udarac za posrnulog proizvođača, prenosi “Jutarnji“.

