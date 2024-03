BMW još uvijek proizvodi dijelove za starije automobile

Zato proizvođači nastavljaju da proizvode dijelove čija proizvodnja je odavno okončana te tako pomažu vlasnicima klasičnih automobila, a uz to i dodatno zarađuju. BMW je jedan od njih.

BMW Group Classic proizvodi dijelove za starije automobile od 1994. godine kada je prethodnik, odjeljenje BMW Group Mobile Tradition prvobitno uspostavljeno. Promjena imena se dogodila 2008. godine. Prema riječima Marka Tiesburgera, portparola BMW Group Classica, određeni automobilski dijelovi se drže u zalihama, dok se drugi proizvode po narudžbini. Ukoliko kupac želi da naruči specifičnu komponentu koja trenutno nije dostupna, vrijeme isporuke će varirati zavisno od vrste dijela, proizvodnog kapaciteta dobavljača i lokaciji kupca. Kompanija primarno sarađuje s evropskim dobavljačima kako bi troškovi logistike bili što niži i da bi se minimalizovala emisija nastala tokom transporta.

Filteri ulja i svjećice su najpopularniji proizvodi koje kupuju vlasnici klasičnih i starih BMW-ovih automobila. Obično su najprodavaniji manji “radni” dijelovi. Brend sa sjedištem u Minhenu naziva ove “svježe” izrađene dijelove “reprodukcijama”. Još uvijek postoje originalni dijelovi koji su se nekada proizvodili, a specijalni dio internet sajta BMW Group Classica prikazuje dostupne dijelove uključujući one za superautomobil M1 (E26).

Postoje reprodukcijski dijelovi za automobile stare poput Serije 02, koja se pojavila u drugom dijelu šezdesetih godina prošlog vijeka. Dijelovi su različiti, od ručki vrata i usisne cijevi do hromiranih završetaka izduvnih cijevi te prekidača za svjetla upozorenja. BMW nudi podršku za New Six (E3), automobile koji su se nudili otprilike u isto vrijeme. Originalna Serija 3 (E21), Serija 5 (E12) i Serija 7 (E23) se nalaze na listi, kao i Z8 (E52) roadster.

Opsežna lista cijena ne postoji, jer one variraju od zemlje do zemlje, posebno imajući u vidu različite poreske stope širom svijeta. Dijelovi su dostupni direktno putem BMW-ovih dilera, kao i sertifikovanih partnera BMW Group Classica. Većina ovih prodavnica se nalazi u Evropi, ali ih ima i u Japanu, Maleziji i Indoneziji.

Pored rezervnih dijelova, kompanija vodi i namjensku radionicu u Minhenu u sjedištu BMW Group Classicsa. Stariji automobili se mogu servisirati na ovom mjestu, a Mark Tiesburger je za “Motor1” rekao da vlasnici imaju pomoć prilikom restauriranja svojih voljenih automobila, prenosi “AutoBlog“.

