Sjajan pogodak Medunjanina na otvaranju MLS sezone

Bivši bh. reprezentativac Haris Medunjanin postigao je lijep pogodak u MLS ligi za svoj Cincinnati i to u porazu od Montreala rezultatom 5:4. Medunjanin je pogodak postigao u šestoj minuti za vodstvo svog tima i to nakon što je lijevom nogom precizno pogodio s vrha kaznenog prostora ostavivši golmana nemoćnog na gol-liniji. Protivnički golman je ostao ukupan i nije mogao reagovati na ovaj sjajan udarac.

Ubrzo je Cincinnati preko Brennera postigao i drugi gol i došao u vodstvo od 2:0, no od 21. do 34. minute Montreal je preko Toyea i Torresa stigao do poravnanja. U finišu prvog poluvremena, tačnije u 42. minuti, Vallecilla je postigao treći gol za Cincinnati i tako svom timu drugi put donio prednost.

Činilo se da će Cincinnati upisati pobjedu kada je Brenner u 46. minuti pogodio za 4:2, no do kraja meča Montreal je senzacionalno došao do preokreta i to golovima Toyea u 72. te Hamdija u 74. i 87. minuti za potpuni preokret. Haris Medunjanin na terenu je proveo svih 90 minuta, a ovo mu je bio prvi pogodak u ovoj sezoni.

Facebook komentari