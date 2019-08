Nove mjere smanjile cijene i uvoz polovnih vozila u BiH

Advertisements

Uvoz polovnjaka iz Evropske unije prethodnih mjeseci i godina bilježio je rekorde, ali su se od 1. juna, kada je na snagu stupila odluka Vijeća ministara kojom je BiH zabranila uvoz polovnih automobila starije generacije motora, stvari promijenile. Prema istoj odluci, u BiH je moguće uvesti isključivo polovne automobile koji ispunjavaju euro 5 standarde, te nova vozila sa euro 6 motorom.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, u junu ove godine uvezena su 5.964 polovina automobila, što je u odnosu na isti mjesec lani, kada je na tržište stiglo 6.510 polovnjaka, manje za 546 vozila. S druge strane, auto-kuće su u posmatranom periodu uvezle više novih vozila. Tako je, ističu u UIO, u junu ove godine uvezeno 1.015 novih vozila, a istog mjeseca prošle godine 965.

Podaci Uprave pokazuju da je u BiH u prvim mjesecima ove godine došlo do ekspanzije uvoza polovnjaka, pa su tako od januara do kraja maja u zemlju uvezena 10.042 polovna vozila, za razliku od prvih pet mjeseci 2018. godine kada je uvezeno 6.470 korištenih automobila, piše “Glas Srpske“.

Direktor sarajevskog salona “Herc auto” Sevdalija Bajrić ističe da je do pada uvoza polovnjaka u junu došlo upravo zato što je na tržište BiH stiglo previše polovnih vozila na početku godine.

“Kada su ljudi čuli da će od 1. juna stupiti na snagu odluka o zabrani uvoza automobila sa euro 4 standardom, masovno su počeli dovoziti vozila tih karakteristika i lagerovati ih”, ističe Bajrić.

Dodaje da, uprkos spuštenoj rampi za uvoz, kupci na domaćem tržištu i dalje mogu naći vozila sa euro 4 motorom.

“Ta zabrana uzrokovala je neznatan rast cijena starijih polovnjaka, pa su vozila sa euro 4 motorom u prosjeku skuplja za 500 do 800 KM. Ono što je dobro za kupce je da u narednim mjesecima mogu očekivati pad cijene vozila sa euro 5 motorom jer se auto-kuće moraju prilagoditi platežnoj moći građana. Tržište se mora uskladiti”, kazao je Bajrić.

Vlasnik auto-placa “DM Topić” iz Banjaluke Dejan Topić kaže da je najniža cijena vozila sa euro 5 motorom od devet do deset hiljada KM.

“Zbog ekonomske situacije građani najviše kupuju vozila od 5.000 do 6.000 KM, traže nešto jeftino, a kvalitet slabo gledaju. Vozila sa euro 5 karakteristikama se baš ne uklapaju u tu priču, tako da je došlo do pada prodaje, ali nadam se da će u narednih godinu dana doći do normalizacije”, kazao je Topić i dodao da domaći kupci najviše vole golfove, kao i druge modele koji izlaze iz Folksvagenove fabrike.

Sevdalija Bajrić smatra da su nove mjere dobre jer će se na domaćim saobraćajnicama voziti kvalitetnija i sigurnija vozila, koja ispuštaju mnogo manje izduvnih gasova.

“Druga je stvar što je finansijska situacija kod nas loša pa ljudi traže što jeftinije, ali i to će se promijeniti, samo treba da prođe par mjeseci da se ljudi naviknu”, naveo je Bajrić.

Uvoz vozila u BiH

godina broj 2015. 65.112 2016. 67.834 2017. 70.976 2018. 82.905 1.1 – 31.7.2019. 55.428

