Bile su ‘TVORNICE novca‘: ‘Ova pokrajina uklanja sve KAMERE za nadzor brzine

Vozači u kanadskoj pokrajini Ontario uskoro više neće morati strepjeti od kazni koje su dolazile na njihove adrese zbog prekoračenja brzine. Vlada je odlučila ukloniti sve automatske kamere za nadzor brzine u roku od dva tjedna, nakon što ih je premijer Doug Ford nazvao “zastarjelim i besmislenim pokušajem punjenja proračuna”.

Sustav kamera uveden je prije više godina, ponajprije u blizini škola i na prometnim gradskim cestama. Dok su jedni tvrdili da su učinkovite jer usporavaju promet i povećavaju sigurnost, kritičari su ih oduvijek smatrali oblikom prikrivene naplate vožnje. Ford se svrstao među potonje: “To nije sigurnost, to je čista pljačka vozača pod izlikom zakona. Kamere ne sprečavaju nesreće, one ih samo snimaju i kažnjavaju nakon što se dogode.”

Nakon niza vandalizama i uništavanja kamera, parlament Ontarija prošlog je tjedna izglasao zakon kojim se njihov rad potpuno zabranjuje. Umjesto njih, vlada planira uvesti “fizičke mjere usporavanja prometa” – ležeće policajce, kružne tokove i trepćuće prometne znakove. Ministar prometa Prabmeet Sarkaria najavio je i poseban fond kojim će se financirati njihova gradnja, ali zasad nije jasno koliki će iznos biti dostupan ni iz kojih će se sredstava financirati.

Zakon o zabrani kamera usvojen je kao dio šireg paketa o “smanjenju birokracije”, pa nije bilo javnih rasprava ni dužeg razmatranja. Kritičari upozoravaju da će to stvoriti opasan vakuum jer kamere će uskoro nestati, a nova infrastruktura još neće biti spremna.

“Možemo govoriti o uspornicima i kružnim tokovima, ali ako u međuvremenu jedan pješak ili jedno dijete strada, odgovornost će biti na ovom premijeru”, upozorila je oporbena čelnica Marit Stiles.

Dok se vozači neskriveno vesele slobodnijoj vožnji bez kamera, stručnjaci podsjećaju da su brojna istraživanja potvrdila kako automatski nadzor brzine smanjuje broj nesreća i ozljeda. Ontario je tako postao jedina kanadska pokrajina koja je odlučila ukinuti cijeli sustav, odluku koju neki vide kao pobjedu vozača, a drugi kao eksperiment s mogućim tragičnim posljedicama, prenosi autoklub.

