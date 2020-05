Hrvat bio mjesec dana na respiratoru, nakon dva negativna testa treći mu pokazao da je ponovo pozitivan

O njegovom slučaju za “Glas Slavonije” svjedočili su njegova kćerka i zet. Oni ističu da ovaj 69-godišnjak nije imao nikakve hronične bolesti, te da je bio vitalni penzioner koji je redovno odlazio na ples i druženja.

– Sve je počelo 10. marta kada je dobio grlobolju. Obratio se svojoj odabranoj doktorici, koja mu je propisala antibiotike. Međutim, antibiotici nisu nikako pomagali i ocu je bilo sve lošije. Potpuno su mu se poremetili okusi, pa je sve što je slatko njemu postalo preslatko i nejestivo, a sve što je slano, preslano. Izgubio je apetit i sedam dana gotovo ništa nije jeo te je izgubio čak tri kilograma. Kako je tada već počela epidemiološka situacija s koronavirusom, a suprug i ja roditelji smo troje male djece, nismo željeli ići k njemu, ali smo se jako zabrinuli – ispričala je kćerka.

Pozvali su Hitnu pomoć i zamolili da ga obiđu, ali su oni savjetovali da se od porodičnog ljekara zatraži uputnica za Infektologiju KBC-a Osijek.

– To smo i učinili i suprug je s maskom i uz sve mjere opreza odveo oca u bolnicu. Doktori su prvo posumnjali da ima upalu pluća i počeli liječenje, ali nakon testiranja saznalo se da je ipak pozitivan na koronavirus. Njegovo se stanje pogoršavalo tolikom brzinom da je vrlo brzo završio na respiratoru. Život mu je visio o koncu i doktori nisu davali previše nade da će se izvući. Kada se nakon mjesec dana ipak probudio s respiratora, svi su to ocijenili čudom. Vjeruje se da je to ipak zbog toga što u podlozi nije imao nikakvih hroničnih bolesti – priča kćerka tog Osječanina.

Ali testiranje je pokazalo koliko je ovaj virus nepredvidiv.

– Tatu su testirali na koronavirus odmah nakon skidanja s respiratora i test je bio negativan. Međutim, kako je mjesec dana ležao na aparatima, mišići su mu potpuno atrofirali i on sada mora s fizioterapeutom ponovo učiti hodati. Tako da je i zbog toga prebačen na Infektologiju. Tamo mu je nakon 48 sati ponovo rađen test i opet je bio negativan. Kako je tamo sada već gotovo dvije sedmice, došlo je vrijeme da ga otpuste jer nema više nikakve fizičke pokazatelje bolesti, pa su ga još jednom htjeli testirati prije otpuštanja, ali tada se test pokazao pozitivnim – ispričala je.

Nakon dva negativna testa, treći je, nakon dva mjeseca, ponovo pokazao da je pacijent pozitivan na koronavirus.

– Doktori su to objasnili vjerovatno nekom zaostalom mrtvom ćelijom virusa i velikom osjetljivošću testa. Međutim, jasno je da on više nije zarazan, te nema nikakve pokazatelje bolesti i osjeća se dobro. Sada se ipak mora čekati novo testiranje koje bi trebalo biti negativno da bi ga se otpustilo iz bolnice – priča njegova kćerka.

Zanimljivo je i kako epidemiolozi u ovom slučaju nisu nikako uspjeli pronaći izvor zaraze, odnosno uopće se ne zna kada se i kako ovaj Osječanin zarazio. Naime, niko od ljudi s kojima se družio i s kojima je bio u kontaktu nije se zarazio, čak ni jedan član njegove porodice, iako je zet morao biti u samoizolaciji jer ga je on vozio u osječku bolnicu.

Prof. dr. sc. Domagoj Drenjančević, voditelj Odjela za kliničku mikrobiologiju, gdje se obavljaju testiranja na koronavirus za pet slavonskih županija, komentirao je ovaj slučaj za Glas Slavonije.

– Poznat nam je slučaj ovog našeg pacijenta, i nije jedini. Imali smo nekoliko takvih slučajeva, a o istome su još u početku epidemije izvještavali i doktori iz Koreje. Naime, on sigurno više nije zarazan, ali moguće je da ćelija još izlučuje i producira neki oblik virusa. To zasigurno nije cijela čestica, nego vjerovatno defektna čestica virusa. Defektni virusi neka su vrsta virusnog smeća, a testovi koje koristimo veoma su osjetljivi i oni to registriraju. S druge strane, moguće je i da bris nije dobro uzet. Treba znati i da proces umnožavanja kod virusa ide u ciklusima, pa nije svejedno kada se testirate i baš zbog toga se rade ponovljena testiranja – kaže prof. Drenjančević.

