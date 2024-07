U kojim pozama muškarci naročito uživaju

Muškarci obožavaju kada je žena gore. Ne moraju se mnogo truditi, a imaju odličan pogled. Ova jednostavna poza je odlična i za one koji nisu toliko iskusni u seksu.

Doggy poza je idealna muškarce koji vole imati više kontrole tokom seksa. Naravno, važno je pitati partnericu odgovara li i njoj ova poza kako bi oboje bili podjednako sretni i zadovoljni.

Leptir je seks poza u kojoj žena treba leći na ćošak kreveta, podići noge u zrak i staviti ih na ramena muškarca, dok on stoji ispred i prodire u nju. Ukoliko je krevet previše nizak, on to može uraditi klečeći. Ako vam i dalje nije udobno, isprobajte ovu pozu na stolu, prenosi Klix.

Lotus poza stavlja naglasak na senzualnosti i ekstremnoj povezanosti. Muškarac treba sjesti na krevet prekriženih nogu, a partnerica treba sjesti njemu u krilo i omotati noge oko njegovog struka tokom seksa.

Sve vrijeme trebate grliti jedno drugo. Stručnjaci navode da lotus poza zahtijeva malo više truda, ali da se rezultat definitivno isplati.

