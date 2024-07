Vaš današnji horoskop

Ovan (21.03. – 20.04.)Ovnovi, sve ste isplanirali odlično, ali pokrenuti misli u akciju nije baš jednostavno kako ste zamislili. Mjesec održava vaše uzbuđenje, ali svaki put kad napravite jedan potez postanete svjesni kako je to preteško i vratite se korak unatrag. Upamtite, sve što danas doživite, osjetit ćete mnogostruko uvećano pa umanjite svoje reakcije kako ne biste dobili prevelik zalogaj nazad

Bik (21.04. – 21.05.)Spremni su Bikovi krenuti u akciju jer ste svjesni da ako u ovom trenutku propustite priliku, ona se neće vratiti. Ipak, budite oprezni, čak i ako vam svi znaci govore kako možete krenuti naprijed. Toliko ćete jasno vidjeti znake kako je sve u redu da biste mogli propustiti vrlo važan detalj. Preuzmite rizik, ako vam intuicija kaže, ali provjerite dva put prije nego krenete

Blizanci (22.05. – 21.06.)Često idete kako drugi od vas traže, ali danas Blizanci imaju jednu posebnu želju. Problem je u vašem pretjerivanju. Započnete s idejom koja je jako zabavna, ali vaše inzistiranje na istjerivanju vašeg prava uvijek sve pokvari. Stavite si jasne granice i držite ih se, jer biste inače mogli sami sebe uvaliti u prilične nevol

Rakovi, spremni ste baciti se u centar zbivanja kako biste makli teške brige koje su vas morile u zadnje vrijeme. Srećom, planeti gledaju pozitivno na to pa biste se mogli pritom jako dobro zabaviti s prijateljem. Nemojte previše očekivati od svega kako se ne biste na kraju razočarali. Mali bijeg od svijeta će vam dobro doći, ali uvijek budite spremni na povratak u realnost.

Lavovi, volite djelovati prema svom osjećaju posebice ako je on u skladu s vašim trenutnim emocijama. Trenutno vam je strast jača od razuma pa biste se mogli premišljati oko nekih odluka. Razlika između vaših želja i frustracije koja se podiže zbog nemogućnosti ostvarivanja svega u vremenu kojeg ste vi odredili. Nema jednostavnog puta k sreći. Na sreću, imate potporu partnera i prijatelja što god odlučili.

Djevice, one će biti sve jače. Budete li se previše bavili nebitnim stvarima izgubit ćete se u oblaku emocija i bit ćete neučinkoviti. Dajte si vremena kako biste odradili svoje emocije kako vam ne bi zasmetale u odnosima s drugima. Do večeri ćete puno lakše funkcionirati pa se slobodno opustite uz dobre prijatelje.

Vage se pokušavaju održati u ravnoteži između realnosti i svojih maštarija. Venera utječe na vas tjerajući vas na iskazivanje svojih želja ometajući vam pritom zabavu u svemu tome. Mogli biste postati opsjednuti držanjem svojih principa toliko da ćete propustiti priliku koju ste čekali. Kako si ne biste pokvarili zabavu u društvu ostanite otvoreni prema spontanim promjenama vašeg plana.

Škorpioni, danas ste u svom elementu. Svi vas primjećuju u svemu što radite. Osjećaj prihvaćanja koji imate mogao bi vas ponukati na rizik. Nemojte samo pretjerivati u dokazivanju kako vas ljudi ne bi prestali slušati. Jednom kad postignete pozornost osobe kojoj se obraćate, recite svoje mišljenje jasno i kratko i prepustite ostatak svom šarmu.

Danas će Strijelci biti poprilično blagoglagoljivi i svojim komunikacijskim sposobnostima začarati sve oko vas. Nemojte samo pretjerivati kićenim frazama i izgubiti bit onoga što ste htjeli reći. Dobit ćete više budete li ostavili svoje adute za sutra. Također nemojte pokušavati iskoristiti svoju sposobnost i tjerati nekog na promjenu mišljenja.

Jarac (22.12. – 20.01.)Jarci bi se mogli zabrinuti kad otkrijete da ste danas jednostavno ljuti, a nemate pravog razloga za to. Mogli biste poželjeti iskaliti se na prijateljima, ali oni će vas brzo otkačiti i podsjetiti da nisu uzrok vašeg problema.

Vodenjaci nisu spremni prihvatiti tuđe mišljenje i spremni ste uzvratiti ako vas netko pritišće. Unatoč tome, možete zadržati svoj optimizam. Nemojte sumnjati u sebe ako vas drugi danas ne shvaćaju najozbiljnije. Nemate potrebe dokazivati se drugima pa ne ulazite u takve rasprave. Ako se ne možete nikako dogovoriti, onda jednostavno dan posvetite sebi i uživajte u svom društvu.

Ribe (20.02. – 20.03.)Ribe, teško vam je zadržati se na zemlji dok si dozvoljavate maštanje. Teoretski, ne možete slobodno maštati dok se koncentrirate na stvarnost. U praksi, mogli biste to pretvoriti u svoju prednost. Dozvolite svojoj mašti da vam pomogne u rješavanju dilema koje donosi stvarnost. Ako večeras izlazite, nagovorite društvo na svoju ideju jer će se svi genijalno zabaviti

