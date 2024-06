Kako da ubrzate metabolizam: Mnogo je lakše nego što mislite

znenađujuće, ubrzanje metabolizma za 30 posto moglo bi biti lakše nego što mislite. Uključujući određene navike i promjene načina života, možete dati značajan poticaj svom metabolizmu i uživati ​​u prednostima energičnijeg i zdravijeg života.

Dr. Joseph Ambani je za She Finds otkrio dva načina na koja možete ubrzati svoj metabolizam za 30 posto. Kazao je da su povećanje unosa proteina i bavljenje intervalnim treningom visokog intenziteta (HIIT) dvije metode za početak.

Proteini imaju veći termički učinak u odnosu na masti i ugljikohidrate. To znači da vaše tijelo koristi više energije (kalorija) za varenje i obradu proteina. Proteini su neophodni za održavanje i izgradnju mišićne mase. Mišići sagorijevaju više kalorija u mirovanju u poređenju sa masnim tkivom, prenosi Klix.

Ambani kaže: “Unos više proteina može privremeno ubrzati vaš metabolizam. Termički efekat hrane (TEF) je povećanje brzine metabolizma nakon unosa. Proteini izazivaju najveći porast TEF-a, ubrzavajući vaš metabolizam za 15-30 posto.”

Intervalni trening visokog intenziteta (HIIT) je moćna metoda vježbanja koja izmjenjuje kratke navale intenzivne vježbe i periode odmora ili vježbe nižeg intenziteta. Intenzivni HIIT trening gura vaše tijelo do krajnjih granica, što dovodi do većeg sagorijevanja kalorija tokom treninga u poređenju sa vježbama umjerenog intenziteta. HIIT značajno povećava brzinu metabolizma nakon vježbanja zbog EPOC efekta. To znači da vaše tijelo nastavlja sagorijevati kalorije većom brzinom satima, čak i nakon što ste završili s vježbanjem.

Integracijom ovih strategija u svoju rutinu možete efikasno potaknuti metabolizam, podržati svoje ciljeve mršavljenja i poboljšati ukupni nivo energije.

