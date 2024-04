3 rečenice koje mogu da ugroze odnos između partnera, BIRAJTE RIJEČI u svakoj svađi

Psiholozi upozoravaju: Postoje tri rečenice koje nikako ne bismo smeli da izgovorimo svom partneru.

Naime, stručnjaci su ustanovili da na nas jače utiču kritike partnera nego reči podrške i ljubavi koje nam govori. Pre svega, izdvojile su se 3 rečenice koje mogu da ugroze ljubav između partnera.Stručnjaci su, takođe, ustanovili da je važno berem pet puta više lepih reči uputiti partneru u odnosu na negativne opaske. Samo na ovaj način ljubav ima šanse da preživi. Ovo je naročito važno primenjivati u drugoj fazi veze – Kada su leptirići u stomaku već nestali, a početna euforija i strast se ugasili. U ovom periodu su bezrazložne svađe i kritike sve češće.

Ovo su verbalne “ubice” ljubavi

“Ako me voliš, uradićeš…”

Ova rečenica predstavlja vid emotivnog ucenjivanja. Veoma je ružno i krajnje nefer da ljubav nečije osobe koristite kako biste došli do nečega što sami želite. Svaki vid pritiska u vezi nije dobar za odnos među partnerima. Upravo zato ova rečenica nije najbolja ideja ukoliko želite da ne narušite odnose sa svojim partnerom.

Za sve one koji očajnički pokušavaju da se drže za stare uspomene i sećanja, umesto da prihvate realnost sadašnjosti i rade na njoj, sledi veliki krah ljubavi. Niko ne može da vrati vreme unazad, niti bi to bilo ko trebalo činiti. Umesto nostalgičnih osećanja, bolje bi bilo da potražite problem, da shvatite šta se to promenilo ili šta to nedostaje u vezi u odnosu na prošlo vreme.

Organizujte zajedničko putovanje za vas dvoje, odlazak u bioskop ili na večeru. Probajte da na neki način osvežite monotoniju u vezi ukoliko smatrate da su se neke stvari promenile.

“Ponašaš se kao tvoj otac/tvoja majka”

Ova kritika se uglavnom odnosi na uvredu. Ovo bi možda bila i najopasnija kritika koju možete uputiti svom parteru, barem na ovaj način. Ovom rečenicom se vređa i partner, ali i njegov roditelj, što može izazvati dodatni bes kod vašeg partnera. Treba da pitate sebe – Šta ću postići ovom rečenicom?

Ukoliko je vaš partner tvrdoglav na svog oca, onda mu treba reći da je suviše tvrdoglav. Nema potrebe da spominjete roditelje u bilo kom kontekstu. Na kraju krajeva, roditelji nemaju nikakve veze sa vašom svađom. Nesuglasice treba da rešavate isključivo vas dvoje.

Savet: Uvek je najbolje direktno kazati partneru šta vam smeta i pokušati, zajedno sa njim, da pronađete odgovarajuće kompromise za nastalu situaciju,piše Žena

Facebook komentari