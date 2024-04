Američki novinar tvrdi da je ova namirnica bolja od bilo kojeg dodatka prehrani

Pollan, autor knjiga The Omnivore’s Dilemma i In Defense of Food, tvrdi da povrće može djelovati kao preventivni lijek te da pruža više zdravstvenih prednosti od uzimanja skupih dodataka prehrani.

“Puno je bolje unositi vitamine iz hrane. Naša su tijela evoluirala da dobivaju hranjive tvari iz hrane, a ne iz tableta. Stoga, nije čudo da suplementi općenito ne djeluju, osim ako nemate vrlo specifičan nedostatak”, objasnio je.

Kada je riječ o povrću koje ima najviše prednosti, Pollan izdvaja brokulu.

“U povrću iz porodice krstašica nalaze se moćne kemikalije koje se razgrađuju u bioaktivne spojeve, koji mogu pomoći u sprječavanju nekih oblika raka. Međutim, kada su znanstvenici identificirali te spojeve i dodali ih suplementima, oni nisu imali isti učinak”, napomenuo je Pollan, autor dokumentarca Food, Inc. 2.

Drugim riječima, Pollan tvrdi da je isplativije konzumirati svježe povrće, koje doprinosi zdravlju srca, smanjuje šanse za razvoj dijabetesa tipa 2 i potiče vitkost, nego trošiti novac na dodatke prehrani.

“Uz prehranu bogatu povrćem, uzimam multivitamine, ali to je to”, kaže Pollan.

Nedavna istraživanja sugeriraju da bi dnevni unos multivitamina mogao biti koristan za radnu memoriju starijih osoba. Međutim, znanstvenici se još uvijek slažu da nijedan dodatak ne može parirati dobroj prehrani i rutini vježbanja u sprječavanju mnogih hroničnih bolesti. prenosi n1

Facebook komentari