Astrolozi najavljuju: Za 4 znaka Zodijaka stižu promjene u ljubavi – obratite pažnju na ove datume

Ovan

Venera, vladarica vašeg partnerskog sektora, povezuje se s čvorom budućnosti u vašem znaku 18. i 19. aprila! To svakako može dovesti do susreta s osobom po sudbini ili spoja s bivšim partnerom. Stvar je u tome što će upravo na ove datume retrogradni Merkur biti u konjunkciji s Venerom, što može donijeti poziv od bivšeg, vijest ili slučajni susret. Za one Ovnove koji su već u braku, to može značiti pojavu novih dogovora u vezi. Na primjer, mogli bi odlučiti započeti zajednički život. prenosi Radiosarajevo

Bik

Venera je vaš vladar, tako da svaki njen tranzit ima apsolutno sudbonosan utjecaj na vaš život. U ovom slučaju, 18.-19. aprila, možete imati komunikaciju s osobom iz vaše prošlosti, bilo da živi u inozemstvu ili imate tajnu vezu s njom na internetu. Bit će vam važno raščistiti neke financijske obaveze, a na kraju ćete ostvariti svoj cilj. Usput, vaš bi se partner na kraju mogao odlučiti na sljedeći korak u vašoj vezi 25. maja, kada Mars dosegne točku pomrčine. Stoga, ne brinite ako u vašoj priči bude nesporazuma 18. i 19. aprila. Situacija mora “sazrijeti”.

Djevica

Vaš vladar Merkur bit će u konjunkciji s Venerom od 18. do 19. aprila, što znači da možete imati blistav susret s partnerom. Najvjerojatnije se radi o osobi koja kod vas izaziva ozbiljnu fizičku privlačnost ili ćete vi i vaš bračni partner otići kod obiteljskog psihologa. Ovo je odlično rješenje koje će razjasniti mnogo toga u vašem odnosu. Slobodnim Djevicama 18. i 19. april može donijeti aktivnog udvarača koji će s vama prilično agresivno koketirati.

Vaga

Čini se da se vama bliži praznik jer 18. i 19. aprila očekuje vas zaista važan događaj u vašoj vezi. Vaš vladar se povezuje sa Čvorom budućnosti u sektoru braka, što znači da možete upoznati osobu koja je u skladu sa sudbinom ili će vas vaš partner zaprositi. Vaš život će se jako promijeniti, budući da Venera u vašoj karti vlada i sektorom kriza i seksualnih odnosa. Vjerojatno ćete imati novu, živahnu intimnu vezu. Za one Vage koje doživljavaju krizu u braku, 18. i 19. aprila mogu donijeti ozbiljnu odluku u zajednici, uključujući i rastavu, javlja Atma.hr.

Facebook komentari