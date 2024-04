Menopauza ima 3 faze – šta očekivati u svakoj? Prvi simptomi se mogu pojaviti čak 10 godina prije

Koliko je faza menopauze?

Dijagnoza menopauze se može potvrditi tek onda kada je prošlo najmanje 12 mjeseci od posljednje menstruacije. Kroz sam proces tijelo počinje proizvoditi sve manje hormona estrogena, a jajnicima počinje ponestajati jajnih stanica. Međutim, kako mnogi misle, ovo se ne događa odjednom već postepeno. Prosječna dob žena kada nastupa menopauza je oko 51. godine života, međutim, nije neobično da ona dođe i znatno ranije.

Dr. Batur je opisala tri faze menopauze:

Perimenopauza ili prijelazno razdoblje, koje označava ranu fazu menopauze, može trajati godinama. Ponekad čak i deceniju. Žene u tom razdoblju mogu imati simptome slične menopauzi; neredovite mjesečnice, promjene raspoloženja, valunge, usporen metabolizam i ostalo.

Menopauza je posljedica pada funkcije jajnika. Oni su naime prestali proizvoditi većinu svog estrogena i ne otpuštaju jajašca. Ako nije bilo u pitanju neko zdravstveno stanje ili lijekovi, a od posljednje mjesečnice je prošlo godinu dana, možemo potvrditi da je nastupila menopauza.

Postmenopauza nastaje nakon što ste dosegli menopauzu, ulazite u fazu postmenopauze. Simptomi će se najvjerojatnije smanjiti i na kraju nestati, međutim, u ovom će razdoblju žena biti pod povećanim rizikom od razvijanja osteoporoze te bolesti srca.

Koji su simptomi tipični za koju fazu?

Faza perimenopauze

Ova je faza priprema za takozvani veliki događaj u životnom razdoblju žene. Može započeti već desetljeće prije menopauze, iako je prosječno vrijeme provedeno u perimenopauzi četiri godine. Tokom tog vremena ženino tijelo malo po malo usporava svoj prirodni proces ovulacije. Najčešći znak perimenopauze su neredovne mjesečnice i menstrualni ciklusi.

“Kako vam se razina estrogena počne smanjivati, vaše mjesečnice i menstrualni ciklusi mogu postati neredoviti. Ponekad su bliže jedan drugome, a ponekad izostanu”, objašnjava dr. Batur dodajući kako nije isključivo da žena i u ovoj fazi iskusi simptome tipične za menopauzu koji mogu uključivati:

Neredovne ili preskočene mjesečnice

Jače ili manje krvarenje nego inače tokom menstruacije

Valove vrućine (valunzi)

Suhoću rodnice

Učestalo mokrenje

Nesanice

Promjene raspoloženja, uključujući razdražljivost ili depresiju

Osjećaj umora i iscrpljenosti

Probleme s pamćenjem

Smanjenu seksualnu želju

Glavobolje

Usporen metabolizam i višak kilograma

Postoje dvije faze perimenopauze, odnosno prijelaz u ranu menopauzu i u kasnu menopauzu.

Rani prijelaz u menopauzu

Ova je faza sam početak, kada tijelo tek počinje doživljavati hormonalne promjene. Tijekom ovog razdoblja mjesečnice i dalje dolaze redovito, no uz ove simptome:

Valunzi

Normalno je imati nekoliko dana valunga, posebno neposredno prije ili tijekom mjesečnice, kada razina estrogena padne, napominje dr. Batur.

Debljanje

Većina žena dobiva nešto na težini sa svakim desetljećem. To je uobičajeno u isto vrijeme prijelaza u ranu menopauzu.

Promjene u spavanju

“Nesanica je također faza života. Ako su vaši simptomi blagi, možda ćete morati promijeniti dosadašnje životne obrasce te higijenu spavanja i pojačati kardio vježbe. No, ako se u cijelom tom procesu ne osjećate ugodno, razgovarajte sa svojim liječnikom”, kaže dr. Batur za Zivim.hr.

Kasni prijelaz u menopauzu

Kao što i sam naziv kaže, ovaj se period događa kada se žena približava menopauzi i kada će iskusiti neredovne mjesečnice i menstrualne cikluse.

“Tokom perimenopauze ne ovulirate tako redovito. Razine estrogena postaju nestabilne, a također možda nećete dosljedno proizvoditi hormon progesteron”, kaže dr. Batur dodajući kako se zbog toga može dogoditi da žena preskoči menstrualni ciklus i zatim ima obilno krvarenje tokom sljedeće menstruacije jer je sluznica maternice zadebljala od utjecaja estrogena.

Menopauza

Simptomi menopauze obično traju sedam do deset godina, a mogu varirati od blagih do teških. Prvenstveno započinje s neredovnim ciklusima, a onda i s već spomenutim simptomima.

“Ako vam je u tom razdoblju teško, ne morate se boriti u tišini. Za ostale, reći osobi ‘nasmiješi se i izdrži‘ ili ‘hrani se zdravije i smršavi‘ vjerujte, doista ne pomaže”, navodi dr. Batur.

Postmenopauza

Nakon što uđete u menopauzu, u kojoj ste zapravo do kraja života, nazivamo i stadij postmenopauze. U ovom ste razdoblju u većem riziku od razvoja:

Kardiovaskularne bolesti

​Estrogen koji je zaštitni faktor protiv bolesti srca, u ovom je životnom razdoblju u manjku što ujedno predstavlja veći rizik za srce i krvne žile.

Osteoporoze

“Mnogi hormoni, a posebno estrogen, vrlo su važni za razvoj kostiju i održavanje gustoće kostiju. Nakon gubitka estrogena dolazi do brzog pada gustoće kostiju”, objašnjava dr. Batur.

Genitourinarni sindrom menopauze (GSM)

Nedostatak estrogena dovodi do suhoće rodnice, što može uzrokovati bol tijekom seksa i česte infekcije mokraćnog sistema.

Hormonalne promjene također mogu dovesti do tjeskobe i depresije.

Šta vam može pomoći u fazi menopauze?

Ako simptomi koje prolazite tokom faze peri odnosno menopauze značajno utječu vašu kvalitetu života, ova doktorica donosi nekoliko savjeta.

“Obratite se liječniku primarne zdravstvene zaštite. On bi vam mogao predložiti uvođenje promjena u smislu uravnotežene prehrane, njegovanje rutine kvalitetnog sna i upravljanja stresom. Također, može vam predložiti hormonsku terapiju”, objašnjava dr. Batur.

Postoje također, nehormonske mogućnosti liječenja poput lijekova za depresiju koji se nazivaju selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI) za koje je studijama dokazano da pomažu u ublažavanju nekih simptoma menopauze, poput valunga i promjena raspoloženja. prneosi Radiosarajevo.

Facebook komentari