Ova 3 znaka bježe iz veza

Ljudi rođeni u ovim horoskospkim znakovima često završavaju svoje ljubavne odnose prije nego što ih uopšte i započnu, i lome srce partneru jer ne žele da budu povređeni.

Strijelac

Strijelac daje prednost njegovoj nezasitoj žeđi za avanturama, pa i u romantičnim odnosima. Otkrivanje novih stvari, putovanja, upoznavanje različitih ljudi – to je ono što Strelcu treba da bude srećan. Dugoročni odnosi zahtjevaju kompromis i žrtvu, ali ovo nije u skladu sa principima Strelca. To mu ne dozvoljava da dugo ostane s nekim. Međutim, ako upozna nezavisnog partnera koji želi da ga prati u raznim avanturama, uvijek će ostati s njim. Strijelac definitivno želi da pronađe njegovu srodnu dušu. On misli da njegova srodna duša luta negdje u svijetu i očekuje da će je naći. Njegova vjerenica ne čeka kod kuće, u strahu da napusti svoju zonu udobnosti.

Blizanci

Blizanci, suprotno popularnom vjerovanju, obožavaju romantiku. Međutim, to samo žele sa mnogim ljudima, umjesto da budu vjerni samo jednoj osobi. To ne znači da varaju u vezi, već samo koriste svoj šarm i pažnju poklanjaju svima oko njih. Ako dozvolite Blizancu da slobodno komunicira sa ljudima i niste ljubomorni, iznenadićete se kako će vam se priblžiti. Problem je u tome što većina ljudi jednostavno ne može da se nosi sa ovim. Da bi razumjeli i ocijenili potrebe Blizanca, neophodno je posebno razumijevanje, a ako se ne bavite njihovom društvenom i dobrom prirodom, potražiće drugog, razumljivijeg partnera.

Vodolija

Vodoliji bi trebalo dati malu dozu ljubavi iz dana u dan. Ako mu pokažete okean vaše ljubavi na trećem sastanku, možete gledati kako odlazi od vas. Kao jedan od najnestalnijih znakova Zodijaka, više voli da živi po sopstvenim uslovima i radi šta i kada želi. Ako situacija prebrzo postane ozbiljna, Vodolija bježi. Ako osjeti da je vezan, prekida vezu bez žaljenja. Vodolija ne želi stalno da bude sama. Jednostavno, ona ne želi dugoročne obaveze s bilo kim. Biće sama dok ne pronađe partnera koji će postati njegov cijeli svijet, prenosi Super žena.

