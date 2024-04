Ovi horoskopski znakovi često su dvolični

Dvolične osobe teško je prepoznati. Kada su s vama ljubazni su i hvale vas, a kada razgovarate s drugim prijateljem saznate da su vas ogovarali.

Astrolozi tvrde da se takve osobe mogu pronaći prema njihovim horoskopskim znakovima, piše Best Life.

Lav

Lavovi su otvoreni, šarmantni i pomalo teški.

– Imaju smisla za dramatiku i vole igrati različite uloge. U najgorem slučaju, Lavovi mogu biti lažovi željni pažnje – navela je astrološka kolumnistica Bela Nguen (Bella).

Rak

Da, Rak je drag i osjetljiv, ali ovaj znak je i nevjerojatno ćudljiv. Malo je vjerojatno da će govoriti o drugima iza leđa, ali mogu krivo predstaviti vlastite misli i mišljenja.

– Simbol Raka su dva kruga okrenuta u suprotnim smjerovima, tako da oni imaju tendenciju prema van pokazati suprotno od onoga što osjećaju iznutra. Budući da njima vlada Mjesec, njihove su misli također vođene njihovim emocijama. Jednom kad se otvore, možda su rekli nešto kad su se osjećali jedno, ali sada kad se osjećaju drugačije, i razmišljaju drugačije – navela je astrologinja Ensli Eskols (Ansley Eschols). prenosi Avaz

Ribe

Poput Raka, Ribe su emotivne i brižne. Međutim, one su toliko suosjećajne da će reći bijelu laž kako bi podržale vaše osjećaje.

– Ovdje nema nikakve zle kobi, oni samo žele da se osjećate dobro. A, ako to znači da se moraju ‘pretvoriti u ono što drugi žele da budu’, učinit će i to – rekao je Nguen.

Škorpion

– Škorpioni su jako povučeni i otkrivaju samo ono što žele da se vidi. A, ta tajanstvenost lako prelazi u dvolično, podmuklo ponašanje. Škorpioni su ambiciozni ljudi koji bi poduzeli sve kako bi postigli svoje ciljeve – ocijenila je astrologinja Emili Njuman (Emily Newman).

Vaga

Diplomatske Vage dobro su poznate osobe koje vole ljude.

– Kao znak na vagi, Vage neprestano važu prednosti i nedostatke i mijenjaju perspektive – kaže Nguen. One su dvolične ako će to nekoga učiniti sretnim ili zadovoljnim, a to uključuje i ogovaranje.

Blizanci

Neodlučni Blizanci najdvoličniji su znak zodijaka. Ovo ponašanje dolazi iz želje da se svide svima i budu dio svakog društvenog kruga.

– Jedne će minute reći ili učiniti nešto, a sljedeće će učiniti upravo suprotno; govore istinu u trenutku, ali kako se trenuci mijenjaju, tako se mijenja i istina – objasnila je Eskols.

