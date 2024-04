ASTROLOZI KONAČNO OTKRILI: Najmoćnije žene se rađaju u ova TRI ZNAKA HOROSKOPA

Lav – Žene lavice

Ona je veoma jaka žena, koja se ne prepušta da je lako nose talasi sudbine. Njena vitalnost, volja i autoritet joj omogućavaju da uđe u kategoriju onih žena koje dominiraju, i koje ne dozvoljavaju da budu pobeđene. Voli akciju i kretanje. U to unosi svu snagu i energiju.

Teško joj je da ostane samo na jednom mestu, da sanjari i nista ne radi. Ne podnosi lenjost, čak ni kada se odmara. Ponos, a često i taština, igraju veliku ulogu u postizanju uspeha skoro po svaku cenu. Predostrožna je i skoro ništa ne prepusta slučaju.

Ima suviše visoko mišljenje o sebi da bi mogla da se zadovolji samo sa trenutnim stanjem. U odnosu prema drugima poštuje izvesna pravila ponašanja. Suviše je otvorene prirode da bi mogla da podnosi lukavost i podmuklost.

Kada joj se nesto ne sviđa, to odmah direktno i pokazuje. „Mlaka“ i nedefinisana osećanja dovode je do očajanja.Njen karakter se tesko prilagođava ljudima koji su uzdržani u osjećanjima. Zato ne trpi ljude koji sede na dve stolice, koji su neodlučni, kolebljivi i licemjerni.

Vjeruje da svi ljudi mogu da budu otvoreni kao ona, a kada se uveri da nisu, gorko se razočara. A tako nanete rane teško zarastaju. Mada je iskrena, ponekad voli da se šali, da se prikazuje onakvom kakva u stvari nije.

Njene male brige ume da prikaže velikim, da bi privukla pažnju drugih. Kod nje postoji jos jedna kontradiktornost. Velikodušna je i srećna kad drugome može da učini neku radost. Međutim, ponekad je suviše egocentrična i egoista, te pre nego što pomisli na drugog, ona prvo misli na sebe. Možda najveća vrlina koju poseduje, jeste vjernost.

Ona je duboko privržena osobama koje su zadobile njeno prijateljstvo. Ta odanost odoleva vremenu i iskušenjima. Potrebno je da je neko ozbiljno prevari, pa da o njemu promeni mišljenje koje je imala. Ponekad, iako je svesna da joj je neko učinio nešto nažao, bira da „ostaje slepa“ da ne bi bila razočarana. Ima čvrst karakter. Zato ne podnosi da neko na nju utiče.

U odnosima sa ljudima ne trpi kaprice, prenemaganja, izvestačenost. Posto je tip strasnih zena, ona tačno može da odredi sta je privlači, a šta odbija kod nekog muškarca. Ona nekog ili voli, ili ga jednostavno prezire. Ako joj se neki muškarac sviđa, to mu otvoreno daje do znanja.

Ako voli, potpuno se predaje svojim osećanjima, bez ikakve uzdržanosti. Osećanja iskazuje bez suvišnih reči. Ipak, ume da pravi razliku između trenutnih utisaka i trajnijeg osećanja. Ne podnosi ništa nejasno i neodređeno u ljubavi. Iz strpljenja je izvode osobe koje jednog dana prema njoj pokazuju znake obožavanja, a već drugog izlive netrpeljivosti. Bilo bi pravo čudo kada bi se ona vezivala za takvu vrstu ljudi.

Škorpija – Žena strast

Ona sigurno nije pasivna, mirna i krotka žena. Plahovite je i veoma strasne prirode. U životu ništa ne radi nevoljno ili napola. Ne voli neodlučnost. Kada se angažuje u nekoj akciji i poduhvatu, kada učestvuje u nekoj diskusiji, kada doživljava neku avanturu, uvek ide do kraja. Ili, pak, ništa i ne preduzima.

Razočaranja i neuspesi je duboko pogađaju. Kod nje u svemu dominira instinkt. Najbolje odluke diktirane su upravo njenom intuicijom. A njeni prvi utisci o ljudima i stvarima, su najčešće neverovatno tačni i precizni. Ne pravi taktičke ili psihološke greške. Ta sposobnost da nepogrešivo procenjuje ljude ponekad je čini suviše sigurnom u sebe i svoje mišljenje.

Ako neko ne misli kao ona, deli mu savete ili ga kritikuje. A ta njena osobenost, se baš i ne dopada svim ljudima. Izvesne žene traže mir i njihova osećanja i emocionalne reakcije podsećaju na tihu vodu. To kod nje nije slučaj. Njena osećanja su pravi uzavreli orkan. Simpatija ili antipatija koju oseća prema ljudima odmah se na njoj primećuje. Retko može da skrije svoje raspoloženje.

Događa se, da se u nekoj osobi i prevari. A u tom slučaju, brzo može sa ljubavi da pređe na mržnju ili obrnuto. U ljubavi ne spada u kategoriju hladnih žena, lišenih strasti. Kako su njene reakcije u životu nagle i neposredne, takve su i u ljubavi. Od prvih trenutaka poznanstva ona oseti privlačnost prema nekom muškarcu.

Fizička ljubav za nju ima veliki značaj, pa prema tome i fizičlki šarm na početku igra veću ulogu od moralnih ili intelektualnih kvaliteta. Ona ne može da voli nekog, ako ga prvo ne želi. Njena strast i snaga kojom ona ključa svrstavaju je u red onih žena koje imaju moć zavođenja i sposobnost da privuku pažnju skoro svakog muskarca.

Mnoge žene rođene u znaku Škorpije, iako nisu istaknute lepotice, fascinantno i magično deluju na muškarce. Nedefinisani, čudni i zavodljivi šarm, koji pokreće vibracije u dubini njene ličnosti, ona ume dobro da iskoristi. Kad joj se neki muškarac dopada i kada je privlači, uspeće da ga osvoji i „zarobi“ sa hiljadama nevidljivih detalja. U toj suptilnoj igri ume da koristi do savršenstva sve svoje vidljive i skrivene adute.

Ali, muškarac koga je ona izabrala neće odmah prodreti u tajne njene ličnosti. Ona će za njega dugo biti misteriozna osoba. A to ce ujedno biti i jedan od snažnih pokretača njegove ljubavi. Osoba koja poželi da je odjednom sasvim upozna, reskira i da je zauvek izgubi. Moglo bi se pomisliti da je ljubav za nju samo igra, a svi njeni napori upravljeni na to da nekoga osvoji, a da sama ostanete neosvojiva stena.

Ali, to je zabluda i to nije istina. Iako, ona ume vešto da iskoristi svo svoje oružje u ljubavnom osvajanju, to čini bez zadnjih namera. Veoma je senzibilna osoba i uvek u ljubavi želi sve ili nista. Spremna je da se preda do kraja, bez ustezanja i nesebično, ali i samo onome koga je ona odabrala. Njen izabranik postaje – centar njenog življenja. I onda kada se uda, ona nije uplovila u mirne vode.

Voli akciju, kretanje, obnavljanje. Ljubav za nju nije samo strast, nego i večna borba sa novim životnim izazovima. U životu podsvesno želi da dominira ljudima, događajima ili stvarima. Ni njen izabranik to ne može izbeći. Uvek će želeti na neki način da mu nametnete svoju volju.

Strijelac – Žena koja pogađa u centar

Njen karakter se ispoljava u dva pravca. Prvi, je vodi ka mirnom životu u kome ce naći sigurne i verne prijatelje, što će laskati njenoj taštini. Druga strana, njenog karaktera je sasvim drugačija. Ona je smela, nezavisna, želi da prekorači ustaljene barijere, upušta se u rizike da bi ostvarila neki ideal, neki njen plan, samo zato da bi pokazala ljudima koliko zaista vredi.

Ona je vrlo ambiciozna. Želi da se tako postavi u životu da sve bude podređeno njenim planovima, čije ce joj ostvarenje doneti postovanje drugih. Nije ravnodušna ni prema čemu što bi moglo da uveća njen ugled i prestiž. Ima istančano osećanje za sve životne vrednosti; ne zanemaruje ništa što bi na bilo koji način moglo da ide u njenu korist.

Mnogo drži do aktivnog života i pravilnog poretka vrednosti. Ne voli nikakvu zbrku i anarhiju. Za nju je život neprekidna borba i dokazivanje. Njen temperament je ishitren, naprasit, neobuzdan i on je uvek gura napred. Ta vitalnost, koju njena okolina teško može da shvati, mora uvek da se iskaže. Iako joj se ponekad javlja želja da bude sama i nezavisna, ona voli da bude u društvu, da privuče simpatije drugih. Vređaju je neprijateljski postupci.

Mržnju ne može da podnese. Njena prirodna veselost i smisao za humor igraju ogromnu ulogu u odnosima prema ljudima. Ona je otvorena, lojalna, ceni tačnost i korektnost. Ako drugi nisu kao ona, onda je revoltirana, buni se. Ne podnosi lako da joj neko komanduje, postavlja pravila ili uslove. Ponekad uobražava kako se u sve razume i da je „najpametnija“.

U ljubavi, prva želja joj je da sretnete muskarca koji će joj se diviti i koga ce moći da predstavi prijateljima bez imalo ustručavanja. Prezire osrednje vrednosti i zato se u ljubavi ne zadovoljava sa bilo kim. Ali, to ne znači da u jednom čoveku trazi savršenstvo, jer svesna je da takav ne postoji. Potrebno je da on poseduje takvu inteligenciju i takav šarm koji će dirniti u njeno samoljublje.

Za nju ljubav znači divljenje i zato njen izabranik mora biti čovek jakog karaktera i dobro prekaljen. Čovek slabe volje, koji će popustati njenim kapricima, nikako je neće učiniti srećnom. Ako u početku i bude podnosila takvog čoveka, jednog dana će ipak, doći do eksplozije.

Ne voli ljude koji stidljivo iskazuju svoja osećanja. Bojažljivi dokazi ljubavi nisu joj potrebni. Čovek njenog života mora otvoreno da iskaže svoju ljubav i da je na svaki način dokaže.

Ako se oduševljava za sve ono što ona smatrate vrednim, njegov će ugled porasti u njenim očima i ona će ga ceniti i voleti. Da li je ljubomorna? Ne mnogo.

Prije svega, stalo joj je da ne bude ismejana u drustvu. Ipak, prevaru neće nikada da oprostiti, jer je njome povrijeđena njena sujeta i samouvjerenost. Takođe, ne voli skandale i ogovaranja. U odnosima sa partnerom ne smije ništa da ostane tajnovito i obavijeno velom neiskrenosti.

