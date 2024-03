Mogu postati agresivni: Ovih šest signala upućuje da pas ne želi da ga dirate

Trenerica pasa Bronagh Daly putem svog TikTok profila otkrila je kojih to šest signala ukazuje na to da vaš pas ne želi da ga dirate u tom trenutku. Preporučila je vlasnicima pasa da pažljivo prate iznenadne promjene u ponašanju svojih ljubimaca, jer one mogu biti znak potencijalno agresivnog ponašanja.

Vaš pas je ukočen ili se iznenada prestane kretati

Ako odjednom osjetite da se pas jako umirio, to bi mogao biti znak da se povučete. Daly navodi da postoji nekoliko mogućih razloga za ovu promjenu ponašanja, uključujući nelagodu ili strah.

Njihovi mišići postaju napeti

Dalje, ona navodi da ako mazite psa i osjetite kako mu se mišići napinju, odmah odmaknite ruku. Pas koji izgleda ukočeno, kreće se sporo ili se stalno udaljava možda nije zainteresiran za društvenu interakciju. Od vitalne je važnosti slušati njihov govor tijela jer to često može poslužiti kao upozorenje prije agresivnijeg ponašanja.

U početku ih možete čuti kako dišu, ali onda odjednom postanu tihi

Ako vaš pas iznenada utihne ili naglo prestane dahtati, to je obično znak tri stvari: boli, nelagode ili jednostavno dosade. Kao što mnogi vlasnici pasa znaju, to također može biti znak da su znatiželjni ili da su nešto čuli i pokušavaju ih bolje poslušati. No, najveća mogućnost je da mu je neugodno.

Počnu naglo dahtati ili teško disati

S druge strane, teško disanje ili dahtanje često je znak straha, boli ili nelagode kod životinja. Govor tijela koji prati teško disanje važno je uočiti kako biste razumjeli što vašem psu treba. Ako se odmiču se od vas kako bi se udobno smjestili, najbolje je da ih ostavite na miru.

Počinju polako režati

Ukoliko čujete da pas počinje tiho režati na vas, odmah se udaljite jer je to znak da vas ne želi u blizini. Međutim, prema mnogim stručnjacima za kućne ljubimce, nekoliko drugih stvari također je povezano s režanjem kao što su strah, uzbuđenje, bol, starost pa čak i mučnina.

Vaš pas se naginje ili odmiče od vas

Ako se vaš pas pokušava odmaknuti od vas, velike su šanse da ne želi da ga slijedite. Baš kao bilo ko ili bilo što drugo na svijetu, udaljenost pomaže ljudima i životinjama da se osjećaju zaštićeni od nelagode ili opasnosti.

prenosi Klix

