Numerologija otkriva koji je vaš idealan partner

Znate li da se u generacijskom broju vidi kakvog partnera želite? Generacijski broj se dobije sabiranjem svih brojeva godine vašeg rođenja. Kada ih na kraju svedete na prosti broj, znaćete koji vam je generacijski broj.

Na primjer: 1986. godina

1 + 9 + 8 + 6 = 24 = 2 + 4 = 6

Generacijski broj 1

Želi inteligentnog partnera sa kojim može o svemu da razgovara. Poželjno je da bude i inteligentniji od nje same, jer vole da uči nove i nepoznate stvari. Nikako ne smije biti tvrdoglav i isključiv, to ne trpe. Mora da im bude oslonac i podrška. Cijene dobre govornike, ali ako se gramatički nepravilno izražavaju, tu je kraj. Žele mirnu ljubav bez velikih oscilacija.

Generacijski broj 2

Reaguje isključivo na emociju. Treba im emotivan partner koji će bez ustezanja da pokazuje ljubav i emociju. Dvojke vole da im se govori, da ih uvjeravaju u postojanje emocija, da im se njeguje samopouzdanje. Ne vole grubost, očekuju od partnera da ih svojom pažnjom, ljubavlju obasipa.

Generacijski broj 3

Očekuju bezuslovnu ljubav i maksimalnu toleranciju od partnera. Ako imaju sreće i sretnu ovakvog partnera, napraviće mu bajku od života. Trojke i same to mogu i hoće da daju, bez zadrške, ali samo u slučaju da to i dobiju. Teže idealu.

Generacijski broj 4

Žele partnera sličnog sebi. Na prvom mjestu žele odgovorno i tradicionalno biće. To mora biti častan partner, vrijedan i radan, na kojeg se mogu osloniti bez rezerve, i koji će visoko cijeniti njihove osobine. Preziru neuravnotežene odnose, žele da znaju na čemu su i kuda to vodi.

Generacijski broj 5

Vole vesele, pričljive, zanimljive i inteligentne partnere. One koji preuzimaju inicijativu, prave im razna iznenađenja, samo neka im nije dosadan. Žele da uz partnera otkrivaju sve životne radosti, vole smijeh i zabavu, preziru rasprave i ograničavanja slobode. Daće maksimum od sebe pravom partner, prenosi Atma.hr.

Generacijski broj 6

Ovi estetičari žele šarmantne i lijepe i poželjne partnere. Naravno, da samo njima pripadaju. Traže davanje u ljubavi, pažnju i erotiku, jer to im je važno. Žele da im partner pruži sve blagodati dobrog života. Žele brak, stabilnu finansijsku situaciju, lijepo uređen dom, djecu, bogat društveni život i harmoniju, koja im je veoma potrebna.

Generacijski broj 7

Žele natprosječno inteligentne partnere sa kojima mogu da analiziraju i vode filozofske razgovore, jer su i sami takvi. Partner im mora dati iskrenu ljubav, bez ikakvih sumnji, ljubomore ili posesivnosti.

Generacijski broj 8

Žele snažne i poslovno ostvarene partnere. Žele zaštitu i sigurnost, oslonac koji nisu imali ni u roditeljskoj kući. Biraju krupne i stasite partnere koji su autoritet i koji će im jasno postaviti granice. Žele alfa partnera kojeg će poštovati, ali ne i diktatora.

Generacijski broj 9

Žele partnera koji će im dati svu ljubav ovog svijeta, i više od toga. Pošto su devetke jako zatvorena bića, žele partnera kojem mogu da se otvore i koji neće zloupotrebiti njihovo povjerenje. Boje se izdaje pa im je potreban partner koji će im biti odan, pišu nezavisne.

