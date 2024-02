Šta se dešava u organizmu ako ćešće konzumiramo lovor

On će ojačati imunološki sistem jer sadrži veliku količinu vitamina A, B6 i C. Može ublažiti nadimanje, želučane smetnje te upalu sinusa. Istraživanje je pokazalo da konzumiranje jednog do tri grama lovorovog lista dnevno tokom mjesec dana smanjuje rizik od dijabetesa i bolesti srca.

On je također dobar izvor kalcija, željeza i mangana. Može pomoći i u ublažavanju mensturalnih bolova te podstaći redovnu menstruaciju. U narodnoj medicini se koristi i za liječenje bronhitisa.

Osoba koja ima ovaj problem treba staviti obloge umočene u vodu u kojoj se kuhao lovor. Čaj od lovora se smatra prirodnim lijekom za kašalj i bronhitis.

Isjekcajte tri lovorova lista, prelijte s 2,5 decilitra vode i kuhajte desetak minuta. Skinite s vatre i držite još desetak minuta poklopljeno, a nakon toga procijedite. U procijeđen čaj dodajte kašiku od limuna i dvije kašike domaćeg meda. Čaj pijte dva do tri puta dnevno u količini do tri decilitra. prenosi klix

