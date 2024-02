Mars ulazi u Vodoliju: Šta nam to donosi?

Kao i kod svakog planetarnog aspekta i ova energija može imati nedostataka. Vodolije su veoma nezavisne i emotivno povučene, tako da ovaj planetarni aspekt može dovesti do povećanja izolacije i usamljenosti.

Mars ulazi u Vodoliju i stvara želju za rješenjima

Ova energija je prilično nezavisna i budi želju u nama da radimo stvari po sopstvenim uslovima. Mars u Vodoliji ne traži dozovli ni od koga i često ne poštuje pravila. Energija buntovnika može da vas odvede na bolje, ali ili na gore. Zbog toga je veoma važno da budete sigurni u ono što radite.

Tranzit Marsa u Vodoliju može da bude veoma energičan, inspirativan i produktivan. Ako se napredak ne dešava tako brzo kao što ste vi ili neko drugi želeli, ovaj tranzit može da oslobodi prilično okrutan i sarkastičan temperament kod nas.

Šta donosi Mars koji ulazi u Vodoliju?

Ovan

Humanost će se pojaviti u vama kada Mars uđe u Vodoliju. Međutim, vodite računa da vaša želja da napravite razliku u svetu ne nadvlada sve ostalo. Možda će vam biti teško da se usredsredite na druge oblasti svog života, naročito na ljubavnu sferu. Nemojte zanemarivati ljude koje najviše volite.

Bik

Mars ulazi u Vodoliju i to će doneti moć i snagu vašoj zoni karijere. Bićete ambiciozniji i aktivniji nego inače. Iako vam možda smeta što ćete morati da se prilagođavate, pronađite da gradite karijeru na svoj način. Sve što vam je potrebno jeste da razmišljate van okvira kako biste uspeli u onome što ste zamislili.

Blizanci

Mars je u vašoj zoni putovanja, pa je ovo idealno vreme za planiranje odmore. Što zanimljivija avantura, tim bolje. Ako ne možete da putujete tokom ovog perioda, razmislite o tome da se bavite novim sportom ili aktivnim hobijem jer ćete inače imati previše viška energije, a to će vas činiti nervoznim.

Rak

Tokom ovog tranzita, bićete željni da otkrijete šta je to što vas pokreće, a šta pokreće i ljude oko vas, Rakovi. Lako ćete čitati one kojima ste okruženi, a to bi moglo da bude prilično neprijatno za vas. Ako se nosite sa traumama iz prošlosti, naučite moć praštanja za sebe i za druge.

Lav

Mars će prolaziti kroz vašu zonu ljubavi, pa možete očekivati dodatnu strast i dinamiku u vašoj najbližoj vezi. Ipak budite oprezni jer je veoma tanka linija između strasti i besa, pa budite pažljivi da ne prevarite jedno drugo. Ukoliko ste slobodni, nepromišljene odluke u ljubavi bi mogle da vas progone.

Djevica

Vaša efikasnost i naporan rad će biti na posebno visokom nivou, a to će biti sjajno da se pokažete u konkurenciji. Fokusirajte se na zadatak kojim treba da se bavite jer ćete biti iznenađujuće lako ometeni, naročito od strane prijatelja. Vreme za opuštanje će doći kasnije, a sada dajte sve od sebe da se skoncentrišete.

Vaga

Ovo je veoma zanimljiv tranzit ako se slobodni i tražite ljubav, Vage. Međutim, neki od rizika koje planirate da preuzmete su prilično zastrašujući. Čuvajte sebe i budite sigurni da su pred vama uzbudljivi susreti, ali pristupite svemu sa oprezom. Ipak, ne zaboravite da se zabavite kroz čitav proces.

Škorpija

Ovaj tranzit Marsa će vas podstaći da se fokusirate na vaš porodični život. Iako će vam delovati da su se stvari pogoršale, to može biti podsticaj za poboljšanje porodičnih odnosa. Budite strpljivi ako možete i dozvolite ljudima da izraze svoja osećanja na bilo koji način koji im je potreban.

Strijelac

Mars ulazi u Vodoliju ističe vaš intelekt i vaš filozofski pristup životu. Ovo je dobar period za rešavanje teških zadataka i stvari na koje treba da se fokusirate i koncentrišete. Međutim, imajte na umu da će možda biti teško da ostanete strpljivi. Dajte sebi vremena da uradite stvari dobro, umesto da žurite kroz njih.

Jarac

Mars će sada prolaziti kroz vašu zonu novca, tako da je ovo dobar period da pogledate kako biste na neki način povećali svoj prihod. Bićete podstaknuti da napredujete u karijeri, tako da je unapređenje svakako moguće. Ali s obzirom da je energija Vodolije tako nezavisna, ovo je i dobar trenutak da pokrenete sopstveni biznis ili da počnete sa frilensingom.

Vodolija

Bićete puni samopouzdanja i sigurni u svojoj koži. Međutim, verovatno ćete se osećati nemirno, a razlog tome je definitivna želje da napravite promene ili da se na neki način pokrenete. Ako želite novi početak u svom životu, sada imate sve alate koji su vam potrebni.

Ribe

Vaša duhovna zona će biti aktivirana ovim tranzitom. Nemojte se iznenaditi ako se nađete u raspravama oko vjere ili religije. To ne priliči na vas jer se obično trudite da ove stvari budu privatne. Ako se osjećate satjeranim u ćošak, držite se svog stava i zauzmite se za ono u šta verujete. Budite iskreni o tome ko ste, piše lepota i zdravlje.

