ODALA TAJNU DOBRE FIGURE: Ovo je recept Emine Jahović koji svakodnevno konzumira

Da podijelim sa vama svoju dnevnu rutinu. Započnite dan jednim šumećim C vitaminom. Poslije 20 minuta do pola sata svjež iscijeđen celerov sok sa jednim limunom, pola kašičice organske kurkume u prahu, pola kašičice organskog đumbira u prahu, jedna kašičica putera, u to sve stavite malo svježe mljevenog bibera, ljute mljevene paprike i malo himalajske soli kako biste aktivirali i pojačali dejstvo napitka. Sve to promješajte i popijte – napisala je pjevačica na svom Instagram profilu.

Ukoliko nemate celerov sok, počnite dan mlakom vodom i par kapi limuna, u to takođe možete dodati gore pomenute začine.

Kafa spada u dnevne rutine većina ljudi, te je Emina upravo zato poseban akcenat stavila na ovaj napitak. Poslije 20 minuta možete doručkovati ili popiti omiljenu kafu, ali bez ikakvog dodatka šećera, a pogotovo mlijeka. Trudite se da kafu ne pijete sa mlijekom, ako možete tu kombinaciju izbjegavajte u potpunosti,piše Expres

I pored brojnih trikova i zdrave ishrane, fizička aktivnost je gotovo najbitnija, tvrdi pjevačica.

– Ne zaboravite da se krećete. Svaki drugi dan je poželjno raditi s težinama ili vježbe sa težinom vašeg tijela 50 minuta, 10 minuta smirenog i koncentrisanog istezanja mišića. Kardio trening obavezno poslije treninga najmanje 20 minuta na biciklu ili traci – rekla je Jahović.

