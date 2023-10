Uživo Igranje sa Dilerom – Spona Online i Običnih Kazina

Čari istog su tome što ono pojednostavljuje cijeli proces, jer na par klikova na Vašem mobitelu završite sve što je neophodno. Nema odlaska na uplatno mjesto, nema potrebe da se oblačite, obuvate, izlazite po kiši i tako dalje.

Isto takva situacija je kada je u pitanju i online casino. Jednostavnije je da sjedite doma i zavrtite po koji spin ili igru koju već volite i tako date sebi malo oduška od napornoga dana. Ipak sa druge strane, postoje ljudi koji više vole da vide ljudski faktor u cijeloj priči i koji žele da osete „protivnika“ sa druge strane.

Tako smo došli do kombinacije ova dva i nastanka online casina u kojima su ljudi glavni junaci. Da Vam ukratko to pojasnimo. Kod ovog procesa, kamera je fokusirana na dilera i sto, iz prvog lica, tako da imate utisak da ste za stolicom i da se igra za Vas. Iako neko misli da to ne može da zameni pravi osjećaj, možemo reći da je poprilično realistično iskustvo. Naravno, ništa ne može dočarati igru u samom casinu, ali i ovakav vid igranja ima svoje čari, a one su sljedeće:

Štedi Vrijeme Udobnost kuće Opuštenost Smirenost

Ušteda vrijemena je veoma bitna stvar u današnjem dobu. Svaki minut je bitan i nije bez razloga nastala ona izreka „vrijeme je novac.“ Zašto bi iko gubio minute idući do nekog objekta, naročito ako to i nije blizu. Ovako možete uporedo posjetiti Vaš nalog i odabrati igru sa dilerom i uporedo raditi nešto drugo. Ili pak možete odmarati i puniti baterije za sutra.

Sada dolazimo do tačke broj dva na listi. Udobnost je možda i najbitniji faktor za većinu ljudi. Iako svi vole da osjete atmosferu za stolom, poprilično smo sigurni da im je mnogo draže sjedeti kod kuće u svojoj fotelji ili ležati na svojoj garniture, posmatrati Ligu Prvaka i gledati kako Vam diler dijeli visoke karte. Iako je sve glamurozno u današnjim kladionicama, casinima i slot aparatima, to na posljetku dosadi i ljudima nije interesantno.

Tenzija koja ponekad zna da preovlada za stolom je posljedica mnoštva faktora. Od samog raspoloženja igrača, to okoliša i ostatka posjetioca u casinu. Kada ste kući ili igrate online sa nekog drugog mjesta, toga nema. Naročito kada ste u Vašoj zoni komfora. U tim momentima ste što bi mladi rekli, „lagani“ i možete lakše rezonovati u cijeloj situaciji i vući pametnije poteze.

U odsustvu tenzije igrač je smiren, a to je u stvari i najbitnije za pametne odluke. Kada ste daleko od gužve a i pritom niste pod presijom, mnogo je lakše sagledavate cijelu sliku i smanjujete šanse da napravite grešku I samim tim, izgubite novac.

Nakon svega ovog napisanog dobro razmislite o ovom vidu igranja. Mnogima od Vas će se dopasti i vrlo brzo ćete ga prihvatiti iako ćete možda u samom startu imati čudan osjećaj. To će Vas držati par minuta dok se ne opustite.

