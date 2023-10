Top 5 sigurnih znakova da se nekome potajno jako sviđate

1. Razgovara često s drugima o vama

Zaljubljeni ljudi imaju potrebu pričati drugima o onome u koga su zaljubljeni, no to ne mora uvijek biti pozitivno, već katkad i vrlo negativno. To rade zato da prikriju svoje prave emocije – imaju osjećaj da ako kažu nešto pozitivno, svi će primijetiti kako su zaljubljeni u tu osobu. Znaju pričati i o sličnostima s tom osobom.

2. Stalno se smije u vašoj blizini i gleda vas

Kada ugledaju onog tko im se sviđa, ljudi si ne mogu pomoći – osmijeh im se jednostavno pojavi na usnama. Ako su osjećaji vrlo jaki, tada će uz smiješak podignuti i obrve. I jednu i drugu radnju napravit će nesvjesno. Također, nalaze li se u društvu više ljudi i svi se smiju jer je netko ispričao nešto smiješno, gledat će u onoga tko im se sviđa, također nesvjesno.

Osim toga, onaj tko je zaljubljen u nekoga, posvuda će ga pratiti pogledom. Ali, kada je uhvaćen u takvom promatranju, skrenut će pogled na bilo što – zavjese na prozoru ili nešto drugo posve beznačajno, a to zna biti vrlo simpatično.

3. Naglo mijenja interese

Zaljubljeni čovjek naglo može postati zainteresiran za stvari koje zanimaju i onoga tko im se sviđa. Na primjer, odjednom ga zanima određeni sport, a prije nije, ili neka literatura koju prije ne bi ni pogledao.

4. Ili je stalno blizu ili stalno bježi

Postoje dva tipa ljudi kad je skrivena zaljubljenost u pitanju.

Prva vrsta ljudi uvijek pokušava biti blizu onoga u koga su zaljubljeni. Obično idu na mjesta na kojima ‘slučajno’ mogu naletjeti na njih. Rado će ih ‘slučajno’ dodirnuti kada god imaju priliku za to, recimo, naizgled nenamjerno ih gurnuti, zagrliti kad god je dobra prilika za to…

Druga vrsta ljudi ponaša se suprotno prvoj. Oni pod svaku cijenu pokušavaju izbjeći onoga tko im se sviđa. Znaju biti i grubi u razgovoru s njom/njime, jer na taj način pokušavaju sakriti svoje osjećaje. Ponekad se tako ponašaju jer su uvjereni kako nemaju šanse da se sviđaju onome u koga su zaljubljeni.

5. Priča čudno u vašoj blizini

I tu postoje dva scenarija: Jedni filozofiraju, drugi ‘trokiraju’.

U blizini onoga tko mu se sviđa, osoba naglo mijenja svoj prirodan način razgovora i to ponekad može nalikovati kao da je netko spojio pjesnika, filozofa i novinara u jedno. Način na koji inače priča naglo se mijenja u nešto milozvučnije. Možda će birati složene i zanimljive teme koje ga inače i ne zanimaju previše, samo da ostavi dobar dojam.

Događa se da u takvim situacijama neki ljudi pak počnu trokirati. Na primjer, ozbiljni i elokventni ljudi postaju ‘malo čudni’, odnosno imaju poteškoća sa normalnim izgovaranjem bilo čega. prenosi 24sata

