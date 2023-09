Jedeš KOLIKO HOĆEŠ i ŠTA HOĆEŠ i MRŠAVIŠ – Evo kako da brzo izgubiš višak kilograma, postoji jedna caka

Borite se sa gojaznošću? Novi trend u borbi protiv kilograma predstavlja “intermittent fasting” dijeta, koja je sve rasprostranjenija i sve poznatija u svetu. Kod nas nema klasičan prevod, ali je mnogi nazivaju metodom posta i dijetom gladovanja. Kako su oprečna mišljenja ovoj, sve popularnijoj dijeti, odlučili smo da sa nje sklonimo veo misterije i upoznamo vas sa osnovnim postulatima ovog načina ishrane.

Od dijete očekujemo mnogo po pitanju skidanja kilograma, ali bismo voleli da ipak, iako na dijeti, jedemo obilno. U tom slučaju ova dijeta je za vas s obzirom da nema restrikcija namirnica. Možete jesti apsolutno sve što želite ili što ste do sada jeli, čime ste se hranili, a opet da smršate. Kako? Caka je u raspoređenosti obroka. Nije ovo jedina dijeta na ovaj kalup. Tako funkcioniše i dijeta 8 sati, ali i hrono ishrana je bazirana na satnici.

Ova dijeta, zapravo, podrazumeva da vi rasporedite obroke u toku dana tako da postoji deo dana kada jedete i deo dana kada ne jedete ništa. Smete samo da popijete običnu ili gaziranu vodu, čaj ili crnu kafu bez šećera u delu dana kada nije dozvoljeno jesti. Da li deluje strašno? Možda samo na prvi pogled.

Nauka to vidi ovako – Telu je potrebno određeno vreme da se odmori od varenja hrane, tačnije, želudac i njegovi sokovi moraju imati vremena da se revitalizuju. Stalnim unošenjem hrane, želudac je preopterećen i on neće variti hranu dovoljno efikasno, kao što bi je vario kada bi se odmorio. Kod ove dijete smete da jedete dnevno 8 sati, a 16 sati ne smete da jedete, morate gladovati.Na prvi pogled ne zvuči prijatno, međutim, ako malo razmislite, to je dve trećine dana, a vi jednu trećinu sigurno provedete spavajući. Dakle, problem je, u stvari, jedna trećina našeg dana.

Ohrabrujuće je to što smete da jedete koju god hranu želite, čak i količinski, iako bi bilo pametnije, pošto je ovo ipak dijeta, da o količini povedete malo računa. Najpoželjnije je da imate preračunati dnevni kalorijski unos za svoju kilažu u odnosu na to koliko ste fizički aktivni i da onda znate koliko hrane smete da pojedete. Fora je u tome da vi za tih osam sati možete da jedete jednom ili dva puta, a to je, složićete se, dovoljno obroka. Još ako i smete malo da preterate kada je količina u pitanju, onda još bolje.

Facebook komentari