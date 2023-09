Zašto tugu treba zadržati u sebi, a ne kukati svima o tome – Mudro objašnjenje

Važno je da podijelite sa nekim ono što vam leži na duši. Ponekad ljudi, u svom bolu, ne razmišljaju o tome sa kim dijele svoju bol. Često to budu potpuni stranci, a sve sa željom da dio tereta skinu sa sebe. To je pogrešno. Kada smo u nevolji, kada smo povrijeđeni često smo vrlo ranjivi i osjetljivi na spoljnje faktore. Ljudi sa kojima podijelimo bol često mogu da budu uzrok još većeg bola. Strancima nije stalo do nas. Neki ljudi će nas saslušati da bi se zadovoljili tuđim bolom, neki će od našeg bola imati neki progit ili interes. Pjesnikinja Marina Cvetaeva rekla je: “Ako nešto boli ćuti, inače će te pogoditi baš tamo”

.Bila je u potpunosti u pravu. Kada ljudi znaju naše bolne tačke, oni su u potpunosti slobodni da manipulišu sa nama. Ljudi imaju tendenciju da budu zli, da čačkaju baš tamo gdje najviše boli. I to nije ništa neobično niti posebno.

Ponekad ljudi povrijeđuju druge samo da bi zaboravili na sopstvenu sujetu. I to ne moraju da bduu samo psihološki udarci. Ipak, postoje i oni koji iskreno saosjećaju sa nama, koji će biti naše rame za plakanje i ruka spasa kada je potrebno.

Ali to neće uticati na naš bol. Dopustite sebi da doživite bol, nemojte juriti da ga dijelite sa drugima. Tek kada uspijete da se izborite sa bolom, bićete sposobni da stanete pred druge i da ne brinete da li će neko da iskoristi vaš bol,piše Infpultinfo

