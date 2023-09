Otkriveno zašto žene žude za slatkišima i grickalicama tokom menstrualnog ciklusa

Nedavna studija otkriva da žudnja žena za čokoladom i čipsom tokom menstrualnog ciklusa može biti ukorijenjena u značajnoj promjeni u funkciji njihovog mozga. Naučnici su otkrili da tokom predmenstrualne faze ključno područje mozga koje se zove hipotalamus manje reagira na inzulin, hormon poznat po regulaciji nivoa šećera u krvi.

Konkretan dokaz

– Međutim, naša studija nije direktno promatrala te učinke kod žena, spominje viši autor studije – profesor Martin Heni s Univerziteta u Tuebingenu u Njemačkoj. Naglasio je oskudnost istraživanja o inzulinu u mozgu u usporedbi s tijelom, označivši to kao prvi dokaz njegovog smanjenog učinka na žene u navedenoj specifičnoj tački njihovog menstrualnog ciklusa. Istaknuo je potvrdu koju to otkriće pruža ženama koje se bore s tim žudnjama, nasuprot mišljenjima da je to samo umišljeno.

Istraživanje, koje je objavljeno u časopisu Nature Metabolism, primijenilo je nazalni sprej inzulina na 15 učesnica kako bi se simulirao njegov prolaz u mozak. To je pokrenulo značajnu aktivnost u hipotalamusu tokom „folikularne“ faze, odnosno od dana nakon posljednje mjesečnice do ovulacije. Međutim, tokom „lutealne“ faze, koja odgovara predmenstrualnom razdoblju nakon ovulacije, ali prije menstruacije, došlo je do znatno smanjene aktivnosti mozga.

To je prvi dokaz da inzulin ima manji učinak na žene u određenom trenutku njihovog menstrualnog ciklusa, napominje profesor Heni. Taj bi fenomen također mogao razjasniti predmenstrualne promjene raspoloženja, jer utjecaj inzulina u mozgu može utjecati i na emocije. Naučnici teoretiziraju da inzulin igra ključnu ulogu u prvoj polovici menstrualnog ciklusa, pomažući u mobilizaciji energije za proizvodnju jajašca i zadebljanju sluznice maternice u slučaju moguće trudnoće. Međutim, ta se potreba smanjuje nakon ovulacije.

Privremeni pad inzulinske osjetljivosti

Važno je napomenuti da se smanjena osjetljivost na inzulin opažena u mozgu žena prije menstruacije razlikuje od problema osjetljivosti na inzulin u ostatku tijela povezanih s dijabetesom tipa 2. To implicira da žene ne trebaju biti pretjerano zabrinute zbog drastičnih skokova nivoa šećera u krvi tokom druge polovice menstrualnog ciklusa, prenosi Zimo.hr.

– To pokazuje da žene koje se bore s tim ništa ne izmišljaju – ističe profesor Heni. Uprkos tome, privremeni pad inzulinske osjetljivosti u mozgu mogao bi s vremenom pridonijeti povećanom skladištenju masti u tijelu.

Isto tako, ovaj uvid u predmenstrualne promjene mozga može ponuditi ključno objašnjenje zašto žene imaju veći postotak tjelesne masti u usporedbi s muškarcima. prenosi Avaz

