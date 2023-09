Narcizam u vezi: Prvo uzbudljivo, onda komplikovano

Ako partner u vezi iznenada pokaže narcisoidno ponašanje, stvari s vremena na vrijeme mogu proletjeti. Mnogi vjeruju da ljubav ne može dugo trajati. Međutim, Mitja Back, psiholog ličnosti i autor knjige “Ja! Moć narcizma” (Kösel Verlag), ima drugačije mišljenje: “Veze sa narcisoidima su moguće i dugoročno”, naglašava za novinsku agenciju, prenosi vip.de.

Kako se narcisi ponašaju u vezi?

– Veze sa narcisoidima često su na početku vrlo uzbudljive i pune životne radosti. Mnogo uzbudljivih stvari za raditi i iskustva. Partneri često imaju osjećaj da se otvaraju potpuno nove životne mogućnosti. Čim krene svakodnevni život, stvari postaju sve komplikovanije, piše Bosniainfo.

Narcisi vole “igrati se s ljubavlju” i flertovati s drugima. A zbog svoje šarmantne i samouvjerene prirode, često imaju više alternativnih opcija. To čini “varanje” pravim problemom i može dovesti do prilično klimavih romantičnih odnosa s narcisistima. Osim toga, zbog svog osjećaja da imaju pravo, narcisi se često ponašaju sebično u odnosima, ne učestvuju jednako u podjeli opterećujućih životnih obaveza i uzimaju više nego što daju.

Jesu li veze s narcisima uopće moguće dugoročno?

Da, veze sa narcisoidima su takođe moguće dugoročno. Horor priča je da su odnosi s narcisima uvijek “toksični” i da će narcisoidi neminovno biti izmanipulirani i iskorištavani. Važno je da sebi jasno kažete šta želite i možete u ljubavi. A to također uključuje razmišljanje o tome koliko se vaše vlastite preferencije pri odabiru romantičnih partnera podudaraju s vašim željama za dugoročnu vezu. Narcisi unose uzbuđenje i raznolikost, ali i sukobe i neizvjesnost u vezu. Samouvjerene odluke za ili protiv takvih veza se više preporučuju nego stalno prigovaranje na veze s narcisoidima.

Mogu li narcisi pokazati ljubav?

– Suprotno često izraženom upozorenju da narcisi nisu u stanju razumjeti i pokazati osjećaje, većina narcisa ima sasvim normalnu ljudsku sposobnost empatije i ljubavi – i potrebu za tim. Samo što to rade rjeđe. Ali to nije zato što to ne mogu učiniti zbog nekog patološkog deficita ili traume u vezi. Sa njihove tačke gledišta, često imaju bolje stvari za raditi. Narcisi beskompromisnije od drugih ljudi teže ličnom napredovanju i postizanju nečeg novog. Zbog toga ostaje manje životne energije i vremena za slaganje sa drugim ljudima i za bliske odnose koji postoje.

Kako se nositi sa narcisima?

– Kada je riječ o više ili manje korisnim odnosima s narcisima, kao što sam rekao, prvo je važno početi od sebe i razmišljati o vlastitim potrebama u odnosima. Prvo, preporučljivo je da zajedno uživate u uzbuđenju, da ponesete energiju sa sobom i da doživite avanture – ali i da dozvolite nezavisnost i da i narcis i sebi date potreban prostor.

Drugo, treba da činite pravdu prema narcisoidu i sebi. Trebate prepoznati ličnost druge osobe i ne osuđivati ​​je, ali isto tako ne smijete zanemariti nedolično ponašanje. Ne postoji skriveno traumatizirano jezgro koje se može pažljivo oporaviti, spasiti, treba izliječiti – narcisi se sasvim prirodno mogu smatrati odgovornim za nuspojave svoje potrage za statusom. Ne morate imati na umu katalog taktika manipulacije.

Prirodno očekivanje jednake komunikacije i zahtjev za razumnim ponašanjem je dovoljno. I to nas dovodi do treće tačke: postavljanja granica. To nije lako s narcisoidima i treba ga učiniti što je mirnije moguće: nemojte eskalirati, radije pustite da narcisoidna oluja prođe. Zatim jasno navedite svoje potrebe i postavite jasne granice gdje je to potrebno. Bez dugog pritiska, ali prijateljski, odlučna jasnoća. Komunicirajte mudro: uvažavanje, specifično imenovanje problema i pristup rješenju, pozitivan pogled.

Facebook komentari