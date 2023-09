U SEPTEMBRU NAS OČEKUJE TROPSKA NOĆ I DAN: Temperatura će skočiti i 10 stepeni iznad prosjeka, Evo kada stiže AFRIČKA MASA!

Iako nas narednih dana očekuje promjenljivo vrijeme, jedan pred kraj ove sedmice biće u mnogim predijelima najtopliji ovog septembra.

Nakon današnjeg sunčanog dana, četvrtak će donijeti više oblačnosti i povremeno kišu i pljuskove sa grmljavinom. Ipak, ostaće toplo, uz temperature od 27 do 31°C.

Tropski toplo

Već u petak suho, ali i još toplije. U subotu će nam se iz oblasti Alpa približavati hladni front, a ispred njega preko našeg područja očekuje se strujanje vrele vazdušne mase sa sjevera Afrike.

U subotu biće sunčano i tropski toplo. Maksimalna temperatura biće od 30 do 35°C, lokalno u dijelovima zemlje uslijed fenskog efeka južnog vjetra i do 36°C, tako da bi to bila najviša temperatura ovog septembra.

Inače, prosječna maksimalna temperatura za kraj septembra je od 21 do 24°C, tako da će temperature u subotu biti više i za 10 stepeni od napomenutog proseka.

Pogoršanje vremena

U noći ka suboti, pa i nedjelji, očekuje se tropska noć, s obzirom na to da minimalna temperatura se neće spuštati ispod 20°C, a što je i više nego rijetka pojava tokom septembra.

U subotu krajem dana i uveče očekuje se prodor hladnog fronta, uz veoma jako pogoršanje vremena i zahlađenje, pa će od nedjelje biti osjetno svježije.

Od nedjelje maksimalne temperature biće niže i za 10 stepeni. prenosi novi

