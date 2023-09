DNEVNI HOROSKOP ZA 9. SEPTEMBAR 2023.

OVAN

POSAO: Brzi ste. Razmišljate, krećete se brzo. Odličan dan za napredak na svim nivoima i svim delatnostima. LJUBAV: Partner može da vam bude podrška u svemu, samo ga organizujte. Vi to najbolje radite. ZDRAVLJE: Migrena. Odmarajte.

BIK

POSAO: Promene na polju rada. Morate biti u boljoj komunikaciji sa vatrenim znakovima, posebno sa Strelcem. Priliv finansija. LJUBAV: Vaš problem je što ne pokazujete emocije. Opustite se. Vaša nežnost i toplina osvaja. ZDRAVLJE: Dosta dobro zdravlje uprkos umoru.

BLIZANCI

POSAO: Potiskujete sopstvene želje. Želite mir na radnom mestu u okruženju gde radite. Imate previše ideja i to čuvajte samo za vas i vaše najbliže saradnike. LJUBAV: Emotivno ste zadovoljni. Kako god, u braku ili vezi ili da ste totalno slobodni. ZDRAVLJE: Čuvajte grlo, glasne žice su vam osetljiva tačka.

RAK

POSAO: Dobar dan je za trgovinske transakcije, turizam, ugostiteljstvo. Svakako ste dobar domaćin. LJUBAV: Tražite ljubav, romansu ako ste sami ili usamljeni u vezi ili braku. Imaćete susret sa jednim Bikom. ZDRAVLJE: Dobro se osećate u prirodi ili pored vode.

LAV

POSAO: Mislite da niste bili dovoljno ambiciozni i angažovani pa ćete se boriti za navodno ,,već izgubljeno,,. To je aspekat koji nema nikakav smisao za vas jer ste sposobni za dalje i više. LJUBAV: Dobar odnos sa partnerom. Srećni ste zbog toga. ZDRAVLJE: Više odmora.

DEVICA

POSAO: Potrebno je da pomognete nekom ko vam je bliži. Imate jake aspekte za uspeh. Spremate se na novi projekat. LJUBAV: Volite iskrenost i nije vam teško da budete tu pored voljene osobe ako je u problemu. ZDRAVLJE: Često problem sa stomakom,gastritis.

VAGA

POSAO: Dugo ste analizirali ono što radite. Došli ste do konačne ideje i zaključka. Kreativnost vam pomaže. LJUBAV: Velika strast može poljuljati trenutne emocije. Prolazno je. ZDRAVLJE: Mračne misli dovode do teskobe. Izbacite to iz sebe.

ŠKORPIJA

POSAO: Uživate i sanjarite o boljim danima koja vas očekuju. Planirate dosta toga. Bilo bi dobro odrediti cilj i na njega se fokusirati. LJUBAV: Topli su odnosi.Veoma ste nežni. Partner je srećan i vi takođe. ZDRAVLJE: Uzivate u zdravom telu i duhu.

STRELAC

POSAO: Kod svakog saradnika tražite nešto po čemu bi on bio poseban i vredan vaše pažnje. LJUBAV: Preispitujete sebe pa partnera. To vas može dovesti do nekih novih saznja. ZDRAVLJE: Izađite na svež vazduh.

JARAC

POSAO: Radite sa elanom vaš posao. Možete imati malo više posla da je atmosfera uzavrela. LJUBAV: Uživate u blagodeti svoje veze koja vam pruža. Jedino što to posmatrane kao projekat na kome ste dugo radili. Pustite emocije. ZDRAVLJE: Nervoza.

VODOLIJA

POSAO: Stiže priznanje za vaš rad. Konačno su neki ljudi uvideli vaše kvalitete i dolaze da vam to saopšte. Svi čestitaju. LJUBAV: Malo više ste ponosni danas pa to odbija suprotni pol. Spustite loptu pri osvajanju. ZDRAVLJE: Prehlada.,piše Lepaisrecna

RIBE

POSAO: Odnosi sa drugima idu u dobrom smeru. Vaše kreativno izražavanje urodiće plodom. Pratite instikte. LJUBAV: Pružate ljubav jedan drugom. Puni ste razumevanja jedan za drugog. ZDRAVLJE: Nervna napetost.

