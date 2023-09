Generacija Z u novom trendu odbacuje tampone i uloške: ‘Sad mi traje samo jedan dan’

Kome trebaju tamponi i ulošci? Vjerovatno mislite na one koji imaju menstruaciju, ali zapravo djevojke generacije Z promoviraju svijet bez higijenskih proizvoda. Trend se zove “slobodno krvarenje”, što znači da ne nosite ništa što bi upijalo krv dok imate menstruaciju, piše Index.hr.

Da budemo još jasniji, radi se o tome da ne koristite apsolutno ništa za blokiranje protoka menstruacije. Trend je postao popularna tema na TikToku, gdje mlade žene dijele svoja iskustva. Mnoge su oduševljene trendom koji smatraju oslobađajućim i, da, pomalo neurednim.

Kreatorica sadržaja Charlee izjavila je da je počela “slobodno krvariti” i, iako je rekla “da zna da je to lud izbor”, dodala je da je to zdravo i da je time uštedjela novac. “Dakle, sva odjeća ti bude krvava?” upitao ju je netko od pratitelja, no ona je ignorirala taj komentar.

Tiktokerica Annette pričala je o svom procesu “slobodnog krvarenja” i rekla da, kada ima menstruaciju, ne izlazi iz kuće. Kaže da hoda po kući s ručnikom. “Slobodno krvarenje jednostavno je nešto drugačije i čini menstruaciju orgazmičkim iskustvom”, navela je.

Popularna influencerica Nayda Okamoto objavila je video na kojem pleše u bikiniju i rekla da je “tiho” krvarila u svom kupaćem. “Hvala bogu da je tamne boje”, dodala je. Žene tvrde da je “slobodno krvarenje” čak promijenilo njihove cikluse.

Kreatorica Hannah postala je viralna kada je izjavila da je, nakon što je prešla na “slobodno krvarenje”, njezina menstruacija bila “lakša nego ikad”. Objava je pokrenula poduži razgovor u kojem su žene ispričale da su otkrile da su im se ciklusi olakšali bez uložaka i tampona.

Druga je ispričala da je, otkad je prestala koristiti tampone, prešla s obilne mjesečnice koja je trajala pet dana na dvodnevno krvarenje. Mnoge su se korisnice složile s njom. Tvrde da im ciklus sada traje samo jedan dan.

Dr. Amy Carmichael rekla je za NY Post da, iako je bilo “intrigantno” čuti da su neke osobe izjavile da su im mjesečnice blaže kada prakticiraju “slobodno krvarenje”, još nema dovoljno dokaza koji bi poduprli te tvrdnje.

Međutim, ona dodaje da je poznato da tamponi ponekad uzrokuju dodatnu bol. “Važno je imati na umu da korištenje unutarnjih menstrualnih proizvoda poput tampona može potencijalno pridonijeti menstrualnim grčevima jer su oni strani objekti u tijelu”, savjetovala je.

