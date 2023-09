SEDMICA BURNIH I IMPULSIVNIH ODLUKA: Oprez u emotivnim odnosima, klonite se rasprava i uslovljavanja partnera

Taktičnost u odnosu sa drugim ljudima biće predsudna u narednoj sedmici posebno kad su u pitanju vatreni znaci. Poznati po svom burnom temeramentu nisu baš skloni strpljenju i diplomatiji, ali će morati da savladaju ovu lekiciju ukoliko žele da napreduju na svim životnim poljima.

Srećna republika vam donosi najdetaljniji i najtačniji nedeljni horoskop za period od 4. do 10. septembra 2023.

Ovan – Popravka i dorada

POSAO: Ovnovi će ove nedelje povući neki potez koji će im se u početku sam otvoriti. Često ćete se preispitivati u želji da napravite jasnu sliku, ali će vam se često mišljenje menjati. Uvek ćete nešto dodatno analizirati u želji da popravite stvari, nešto stabilizujete i sredite, a s druge strane ćete pokušati da pokrenete nešto potpuno novo. Trudićete se da budete taktični, kreativni i preduzimljivi, mada vas često neke sitnice mogu u tome ometati. Važni datumi su 4, 6. i 8. septembar, kad biste mogli da uradite nešto veoma značajno. Kočnica bi mogla da vam bude nesigurnost i želja da sve uradite perfektno, bez ijedne greške, a to je maltene nemoguće. Probajte da se, što je više moguće, opustite i postepeno upustite u poslove i ideje koje ste zamislili bez opterećenja. Možda je to previše očekivanja za vas, ali vas taj strah može sprečiti da dalje napredujete. Stalna kontrola i provera bi mogla skupo da vas košta. U redu je da proverite da li neke osobe mogu da isprate neke projekte koje ste započeli, ali je važno da znate kada neke stvari treba da prećutite i istolerišete. Ove nedelje su mogući nesporazumi i sukobi s kolegama i saradnicima, pa probajte da se izdignete iznad situacije i energiju usmerite na kreativne ideje i inovacije u poslu.

LJUBAV: Na emotivnom planu mnogi Ovnovi će izgladiti nesporazume koje su imali s partnerom i bliskim osobama. Imaćete potrebu da pružite mnogo ljubavi i pažnje, ali, isto tako, možete mnogo i tražiti. Imaćete potrebu da sve radite u paru, da se zajedno trudite, ali bi moglo da dođe do rasprave ako budete prebacivali partneru da živi u vašoj senci i da je previše opušten. Iako ste vi glavni pokretač i posmatrač, želećete da se i osoba pored vas više aktivira. Partner se uspavao i vreme je da se trgne i probudi, samo pazite na koji način mu to saopštavate. Deca će igrati veoma važnu ulogu u ovom periodu i prilično vas obradovati. Slobodni Ovnovi bi mogli da prodube odnos s osobom koju su u skorije vreme upoznali u većem društvu i koja je za veoma kratko vreme uspela da osvoji njihove simpatije. Radi se o nekome ko je veoma privlačan, ima lepe manire, kao i sklonost ka umetnosti.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu možete imati problema s infekcijom i bubrezima. Neki strah i briga bi mogli da vas progone. Oslobodite ih se!

SAVJET: Uvedite neku lepu naviku u svakodnevicu, ne pretjerujte i oslobodite se onog što vas sputava.

Bik – Spontanost i otvorenost

POSAO: Bikovi na poslovnom planu neće imati većih promena, više će biti prinuđeni da neke okolnosti prihvate, koliko god im se one svidele ili ne. Ovo je sjajan period da se izmestite, otputujete ili se ponašate kao posmatrač cele situacije. Najvažnije je da u ovom periodu prikupljate informacije jer će vam one biti od velikog značaja krajem septembra, kad ćete morati da delujete i napravite neke važne korake. Trudite se da više slušate osećanja jer su ona prilično naglašena kod vas. Takođe, možete doživeti da vas neko napada i kad to nije slučaj. Budite, otvoreni, iskreni i trudite se da budete jednaki prema svima. Prihvatite situacije koje vam se dešavaju na poslu da se ne biste razočarali i pokvarili neke odnose. Budite otvoreni za proširenje saradnje i pružite nekim ljudima šansu koliko god na prvu loptu to ne izgledalo tako. Ne dozvolite da ego izađe u prvi plan i ne razmišljajte kako će to na kraju biti prihvaćeno i prepoznato. Neki Bikovi razmišljaju o privatnom biznisu i ovo je odličan period da se za to pripreme, organizuju i polako dižu na viši nivo. Moguće je da se radi o nekom hobiju, kreativnom poslu ili poslovno-prijateljskoj saradnji. Finansije se neće mnogo promeniti, ali će se troškovi povećati. Važni datumi su 4, 6. i 8. septembar.

LJUBAV: Na emotivnom planu zauzeti Bikovi će malo izgladiti odnos, ali u svakom momentu su moguće nepredviđene situacije i promene u ponašanju. Partner bi mogao da zahteva da budete dinamičniji, brži i da neke stvari radikalno promenite, ali to neće biti moguće u ovom momentu. Svakodnevne obaveze i deca će takođe biti u fokusu ovih dana, pa su moguća usporenja i razmimoilaženja u mišljenju i stavu. Parovi koji su dugo zajedno bi mogli da se odluče na zajednički život. Slobodni Bikovi će ovih dana biti bliskiji s osobom koja im se dopada. Produbit ćete odnos i uspostaviti bolju komunikaciju, ali još nije vrijeme za ulazak u vezu. Probajte da se bolje razumijete, upoznate, što više komunicirate i, u isto vrijeme, budete otvoreni i iskreni. Ovo može biti odnos koji će vam doneti novi kvalitet i nešto potpuno drugačije na ljubavnom planu, a krajem septembra će vam biti jasno o čemu se zapravo radi.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu možete imati problema sa stomakom i varenjem. Vodite računa da ne preterujete ni u čemu.

SAVJET: Budite opušteni i kontrolišite neprijatne ispade da ne biste ulazili u bespotrebne konflikte.

Blizanci – Drugačiji doživljaj sebe

POSAO: Blizancima će ove nedelje biti naglašena komunikacija i korekcija nekih ugovora. Nemojte potpisivati ništa novo, ali ako je potrebno da razrešite nešto što vas neko vreme muči, onda je ovo povoljan period. Septembar je veoma zanimljiv mesec za sve pripadnike ovog znaka, kada se neće mnogo aktivirati, kao što umeju, ali će doživeti značajna iskustva. Ove nedelje odredićete neke prioritete i unaprediti već postojeće kvalitete. Iako se zna da volite promene, ove nedelje ćete se više fokusirati da promenite sebe, način komunikacije i kako percipirate stvari. Negde ćete biti prepoznati, negde nećete, ali, u svakom slučaju, iskustvo koje budete stekli biće značajno. Steći ćete određene uvide, ali još niste u poziciji da reagujete i napravite radikalne poteze. Nemojte da insistirate na tome da svoje stavove iznosite u prvi plan jer biste na taj način mogli da iritirate druge. Ne gurajte prst u oko ako za to nema potrebe jer bi mnogo toga moglo da se okrene protiv vas. Aktivirajte se korak po korak i prikažite ono što radite postepeno. Blizanci koji se bave privatnim biznisom, trgovinom ili komunikacijom imaće mnogo posla i problema koje će morati da reše. Moguće su greške i nesporazumi, ali ih nemojte izbacivati u prvi plan i praviti drame jer za to nema potrebe. Jedan od roditelja bi mogao da vas brine.

LJUBAV: Na emotivnom planu zauzeti Blizanci će imati podršku bliskih ljudi, koja će im mnogo značiti. Napetost bi mogle da vam prave situacije u kojima nešto krijete ili se povlačite od problema. U tom slučaju, partner bi mogao da vas napadne i optuži da ste pasivni i da se ne trudite dovoljno ili bar podjednako kao on. Može vas optužiti da usporavate i da samo želite da ispoštujete formu. Komunikacija bi mogla da se pogorša, pa ćete zamerati partneru na sarkazmu i uvredama. Slobodni Blizanci bi mogli da upoznaju osobu na putu, u komšiluku ili preko bliskih rođaka, braće ili sestara. Osoba koja vas može osvojiti je veselog duha, šarmantna i harizmatična, ali biste se mogli osetiti inferiorno u odnosu na nju.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu su mogući strahovi, nesigurnost i kardiovaskularni problemi. Možete se osjećati neprijatno, nelagodno i usamljeno.

SAVJET: Imajte strpljenja i pokažite da ste spremni da sagledate stvari iz drugog ugla.

Rak – Finansije i informacije

POSAO: Kod Rakova će ove nedelje biti naglašene nove činjenice ili stanja, informacije, ugovori i pregovori. Ništa se neće događati s nekim naporom, ali postoji verovatnoća da će vas stalno nešto usporavati ili ćete morati uvek da napravite potez više. Budite obazrivi ako nešto potpisujete i čitajte sve što piše sitnim slovima. Organizacija će takođe igrati važnu ulogu, pa ako vam je u tom smislu dosad nešto išlo traljavo, od ove nedelje ćete osetiti neki vid lakoće. Stvari će početi da se slažu same od sebe, a vi ćete mnogo bolje osetiti događaja. Moguće je da će do vas doći neka informacija, koja vam može biti inspiracija, ali vas, na neki način, i trgnuti. Komunikacija s nadređenima nije najbolja, pa se trudite da ne ulazite u sukobe, već na tih i miran način ispratite sve do kraja. Takođe, ove nedelje biste mogli otići na putovanje, ali i tada budite pažljivi i proverite da li ste sve poneli sa sobom. Rakovi koji se bave privatnim biznisom mogli bi imati nekih problema, naročito ako se radi o partnerskim odnosima. Mogući su kvarovi, popravke, ali i otkazi i nesporazumi. Problemi s jednim od roditelja.

LJUBAV: Na emotivnom planu zauzeti Rakovi bi mogli imati pad raspoloženja. Komunikacija neće biti najsjajnija, ali biste, na neki način, mogli biti i povređeni. Moguće je da nećete imati poverenja u bliske osobe ili vaš partner neće razumeti šta vi želite i šta hoćete da kažete. Može se reći da ćete biti preosetljivi, senzibilniji, a može se dogoditi nešto što nikako niste očekivali. Najbolje bi bilo da u ovom periodu renovirate dom, krečite i ulepšate prostor u kom živite. Slobodnim Rakovima bi mogao da bude uzdrman ego od osobe koja im se dopada, pa to može dovesti do usporenja i udaljavanja, ali i do burnih reakcija. Možda je bolje da se distancirate i sačekate bolji period.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu Rakovi bi mogli da imaju problema sa stomakom. Pažnja u saobraćaju je i dalje potrebna, kao i oprez s rukama i prstima.

SAVJET: Ne plašite se promena i probajte da kontrolište ponašanje i reakcije.

Lav – Burna komunikacija

POSAO: Lavovi već neko vrijeme žele da pokrenu neke poslovne aktivnosti, ali se ne dešava u smjeru u kom bi željeli. Zbog svega toga su vam potrebne neke dodatne informacije i rad na buđenju finansija. Moraćete da se adaptirate na neke nove okolnosti da biste proširili delatnost i bolje se konektovali sami sa sobom, a onda i s drugima. Korak po korak, uspećete da realizujete ono što ste zamislili, a od ove nedelje ćete imati nove činjenice i dokaze. Već na samom početku nedelje ćete osetiti promenu, mada se još nećete zadovoljavati brzinom razvoja događaja. Možete biti pod pritiskom nekih ljudi, moguća su i neka ulaganja, ali i pomoć prijatelja i saradnika. Sve to vam može doneti nervozu i nestrpljenje, a možete biti i egocentrični i grubi prema nekim ljudima, što vam ne preporučujemo. Velike promene očekuju sve Lavove koji se bave trgovinom, zdravljem, medicinom i kreativnim zanimanjima. Moguća su kraća putovanja i bliskiji susreti s braćom i sestrama. Nije isključeno i da ćete imati neku tenziju s njima. Obratite pažnju na finansije i potrudite se da budete štedljiviji.

LJUBAV: Na emotivnom planu Lavovi koji su zauzeti bi mogli imati burniji i impulsivniji odnos. Možete reagovati atipično i imati potrebu da vas partner pogura i ubrza, pa ako on to ne bude uradio, mogli biste se osetiti povređeno. Iako ste veoma iskreni, morate biti tolerantniji jer i vi često nesvesno povređujete druge. Mogli biste da prebacujete neke obaveze ili čak krivicu na bliske osobe, bez ikakvog opravdanja. Uz malo tolerancije i volje, odnos bi mogao da bude konstruktivan i kvalitetan. Sve zavisi od vas. Strasti bi mogao da rasplamsa neki produženi vikend. Slobodni Lavovi će biti u centru dešavanja, kada će sve oči biti uprte u njih. Posebno mesto u vašem srcu mogla bi da zauzima osoba koju ste upoznali na putu, preko rođaka ili se nalazi u vašem komšiluku. Ljubavna priča bi mogla brzo da se razvija, a strasti rasplamsaju, ali bi bilo bolje da još ne ulazite u vezu dok ne budete sigurni šta želite.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu možete imati problema s kožom i infekcijama. Budite obazrivi u saobraćaju i povedite računa o rukama.

SAVJET: Nemojte dozvoliti da vas ljudi izbjegavaju zbog grubog i arogantnog ponašanja.



Djevica – Promjena pristupa i razgraničenje s prošlošću

POSAO: Na finansijskom planu Device bi mogle imati neki vid preokreta od 4. septembra. Neće se dešavati ništa naglo, ali će se neke stvari pokrenuti, pa makar na psihološkom nivou. Mogu se događati situacije koje će aktivirati vaš karakter i šire shvatanja stvari, ali i dobijanje nekih važnih informacija. Sve to može biti prekretnica na poslovnom planu. Dobićete potvrdu kvaliteta i vrednosti, ali ćete i vi drugačije gledati na neke stvari. Takođe, oko 6. septembra biste mogli promeniti naviku i dokazati da se dobro snalazite u promenama. Kod nekih Devica bi te promene mogle biti veoma izražene, dok će se kod nekih sve to dešavati u njima samima. Od vas će se očekivati da gledate stvari iz drugog ugla i posmatrate širu sliku. Takođe, bićete u prilici da sarađujete s više ljudi, pa će i to delovati malo kompleksnije. Spremni ste za neke nove početke, ali je, zasad sve na privikavanju i teoriji. U isto vreme treba da raščistite neke stare stvari i oslobodite se onoga što vas opterećuje. Napravite plan i logistiku da biste bili sigurni u ono što radite, naročito ako se radi o ulaganju novca. Bićete skloni trošenju da biste ugodili estetici, pa biste mogli, u tom smislu, da preterate.

LJUBAV: Na emotivnom planu Djevice će imati daleko bolji odnos s partnerom i bliskim osobama, ali treba da vodite računa da ne opterećujete partnera svojim unutrašnjim stanjima i problemima. Ne smijete ni da odete u drugu krajnost, pa da se potpuno distancirate. Ostavite podjednako prostora i za sebe i za druge i trudite se da budete u balansu. Ne treba ni previše da odete u neko detaljisanje i analizu jer bi sve to moglo da zakomplikuje odnos. Važni datumi su 6. i 8. septembar, kada ćete imati neke važne i konstruktivne razgovore, ideje ili dogovore, koji će dodatno učvrstiti vašu vezu. Slobodne Djevice bi mogle biti u neobaveznom razgovoru i odnosu s osobom koja je daleko ili je možda zauzeta. Ovo je period kada treba da raščistite sami sa sobom šta želite i izađete iz začaranog kruga da biste sljedećeg meseca mogli da upoznate osobu koja će vam po svemu odgovarati. Cijenite ljude koji hoće da vas saslušaju.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu možete imati problema s grlom i štitastom žlijezdom.

SAVJET: Veoma je važno da budete mirni i funkcionišete bez stresa i nervoze.

Vaga – Savjeti koji vam idu naruku

POSAO: Vagama je ove nedjelje naglašena edukacija i informacije koje ćete povezati sa situacijama u kojima se trenutno nalazite. Veoma je važno da li nešto radite mehanički ili u skladu s istinskim potrebama. Mnoge Vage će imati priliku da se usavrše i nadograde znanje, a ovaj period će posebno odgovarati svima onima koji spremaju ispite ili ih polažu. Septembar će vam pružiti priliku da budete u pravom izdanju i da se pokažete na najbolji način. Moguće je da se nećete baš najbolje osećati, često ćete se preispitivati, sumnjati u sebe, a moguće je da nećete moći da spavate zbog prevelikog razmišljanja. Od 4. septembra će vam biti jasno da sve ide u vašu korist i da vam nekako sve ide lako, mada još nećete moći da se opustite. A onda ćete 6. septembra dobiti ponovo potvrdu onoga što ste započeli. Ovo je period kad će vam biti u fokusu finansije i revidiranje dugova ako ih imate. Moguće je da ćete imati otežanu komunikaciju na poslu, a može se raditi o nekim tajnim informacijama, koje ćete morati da prećutite ili će se tajiti od vas. Sve to vam može davati osećaj nelagode i neprijatnosti. Neko od prijatelja će vam biti veoma dobar sagovornik i savetodavac, poslušajte ga koliko god vam se ne budu svidele njegove reči i nastup. Moguća je poslovna saradnja s jednim od prijatelja.

LJUBAV: Vage koje su u braku ili vezi bi ovih dana mogle imati neke neprijatne razgovore koji će se ticati svakodnevnih obaveza, finansija, ali i nečega što ih dugo tišti i što su možda krili i tajili od partnera. Došlo je vreme da sve izađe na površinu, ali je važno da budete iskreni i otvoreni i da nemate cinične komentare. Vaši potezi bi mogli biti skromni i bojažljivi, ali se radi o veoma specifičnim stvarima, pa nije naodmet biti oprezan. Moguće je odlaganje nekog putovanja. Slobodnim Vagama bi mogla da se dopada osoba koja dolazi iz kruga prijatelja i koja je dosta drugačija od njih, pa će morati da promene pristup i način ponašanja. Možete biti napadni i navalentni, što nikako nije dobro, već probajte da prilazite polako, mirnije i tiše. Muški pripadnici ovog znaka bi mogli imati više osoba koje im se dopadaju, s kojima se dopisuju i flertuju.

ZDRAVLJE: Vage bi mogle imati problema s glavoboljom, ali i kožom i alergijama. Ne radite ništa pod pritiskom niti ekstremne stvari i sportove.

SAVJET: Budite uporni, ali treba da znate kad treba da se povučete

Škorpija – Transformacija

POSAO: Škorpije će biti manje aktivne ove nedelje nego što su to očekivale, ali bi u isto vreme mogle imati nepredvidivo ponašanje, što će mnogi primetiti. Imaćete naglašen osećaj slobode u radu, govoru, ponašanju i mišljenju. Sve je to lepo kada je u granicama, ali povedite računa da ne preterate i na taj način povredite neke drage ljude. Mogli bi da dođe do nesporazuma s prijateljem, ali i s nekim poslovnim partnerima. Probajte da sagledate sebe. Poslovna situacija je stabilna, a moguće je da ćete dovršavati poslove koje ste ranije započeli. Povedite računa da vam ne promakne neka greška ili da se nešto sakrije od vas. Imate pojačanu volju i hrabrost i spremni ste da napravite neke radikalne poteze, ali pazite da ne prenaglite. U jednom trenutku objektivno sagledavate stvari, dok u drugom gubite jasnu sliku. Sve to može delovati zbunjujuće. Neki poslovi su verovatno otpali, dok će se neki novi pojaviti, ali treba da budete strpljivi. Trenutno imate više vremena nego inače, što je najbolje što je moglo da vam se dogodi. Datumi 6, 7. i 8. veoma su važni za vas, kada možete prepoznati i bolje razumeti neka dešavanja i neku ideju pretočiti u dela. Sve ćete dostojanstveno izneti, ali probajte da ne pravite pritisak i ne upadate u zamke ega. Dovoljno ste se dokazali, pa ispoštujte potrebu za mirnijim delovanjem.

LJUBAV: Na emotivnom planu zauzete Škorpije neće biti spremne na kompromis iako će partner to zahtevati. Ovo nije dobar period za rasprave jer bi jaz između vas mogao samo da se produbi. Neke Škorpije bi mogle upasti u paralelnu vezu s osobom iz poslovnog okruženja i s kojom su već imale neku bliskost ili flert. Naglašene strasti bi mogle da prevaziđu sve kočnice i barijere, ali bi takve mogle biti i posledice. Dobro razmislite o onome što radite. Škorpije koje su u stabilnom odnosu mogle bi podići vezu na viši nivo ili započeti zajednički život. Slobodne Škorpije će produbiti odnos s osobom s posla, s tim što bi ove nedelje odnos mogao da bude intenzivniji. Nije isključeno da se radi o osobi koja je na nekom položaju ili funkciji i koja je veoma dominantna. Povedite računa o ponašanju jer bi vaša ekscentričnost mogla da zbuni osobe i mogli bi da se osete ugroženo.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu možete imati problema s psihom, snovima i stresom. Možete se osjećati kao da nemate vazduha, a poneke Škorpije bi mogle imati problem s anksioznošću. Izbegavajte gužve.

SAVJET: Probajte da potrošite energiju koju imate na pravi način, fizičkom aktivnošću, šetnjom ili fokusom na novi projekat.

Strijelac – Dostojanstveni i sigurni

POSAO: Strijelčevi ove nedelje ne bi trebalo da izlaze u prvi plan, već da unutar sebe spoznaju kako će nešto da dorade, isprave i obrade. Nije isključeno da postoji tenzija između vas i nadređenih, ali je veoma važno i kako ćete nešto prezentovati i saopštiti. Nije dobar period ni za kakve burne reakcije i napade, već je mnogo bolje da smireno i polako uočavate problem. Ako izbacite baš sve što mislite, moglo bi doći do ozbiljnog sukoba. Finansije će takođe biti u fokusu ove nedelje, ali kao rezultat svega onoga što ste do sada radili. Imate mogućnost da neke informacije preokrenete u svoju korist, naročito 4. i 6. septembra, kada treba da budete iskreni i objektivni. Sve će se dešavati neplanski, ali jasno i trezveno. Probajte, ako je moguće, da ne potpisujete nikakve ugovore, već zasad planirajte i organizujte sve što je potrebno. Proveravajte sve što radite, naročito kada niste prisutni. Greške su moguće, sumnja koju možete imati ili neko prema vama, ali i probleme u međuljudskim odnosima. Studenti će imati uspeha kada su u pitanju ispiti koje dugo nisu mogli da polože. Moguće je planiranje puta ili ćete ovih dana otputovati, ali obratite pažnju da ne pobrkate datum ili napravite neki propust kod rezervacije. Mogući su problemi s jednim od roditelja.

LJUBAV: Na emotivnom planu zauzeti Strelčevi će povući neke poteze, spontano, ali ponekad se može stvoriti distanca. Mogli biste partneru delovati arogantno, a to je samo zato što mislite da nemate dovoljno pažnje. Potrebna je komunikacija i bliskost, ali su i tada mogući nesporazumi i nerazumevanje. Probajte da ne zamerate svaku sitnicu i ne tražite razloge zbog čega se partner menja. Razlike bi mogle da se prodube i mnogi problemi isplivaju. Zajedničko putovanje bi moglo da popravi stvari. Slobodni Strelčevi bi mogli imati neku vrstu praznine, pa u ovom periodu neće insistirati ni na kakvim dubljim odnosima. Moguće su avanture i veze u poslovnom okruženju ili s nekim ko ne živi u vašem gradu.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu možete imati problema s kičmom, zglobovima i kostima. Moguće je i neko psihičko opterećenje i stres.

SAVJET: Oslobodite se svih opterećenja

Jarac – Rad na komunikaciji

POSAO: Jarčevi ove nedelje neće imati nikakvu posebnu aktivnost, ali će mnogo razmišljati o poslovnoj situaciji u kojoj se nalaze. Moguće je da ćete imati neka iskušenja i preokrete, ali unutar vas samih. Zasad ćete sve to zadržati za sebe, ali od zaključka do kog dođete će zavisiti mnogo toga. Već od 4. septembra imaćete priliku da dosta komunicirate i shvatite mnogo toga i onda samo nadograđujete neku svoju priču. Adaptiraćete se i prilagoditi drugim ljudima, ali i ostaviti utisak kod drugih ljudi da ste opušteni i spontani. Trudite se da se pokažete kao osoba koja je spremna da proširi vidike, uči i usvaja nova znanja. Ali i pazite da ne preterate s iznošenjem informacija i ne kažete nešto što ne treba. To bi moglo da dovede do nekih loših odnosa i distanciranja od nekih ljudi. Ovo je period kada se kod mnogih menja životna filozofija. Mnogi Jarčevi nisu zadovoljni trenutnom finansijskom situacijom, pa je moguće da će razmišljati u tom pravcu da poprave i stabilizuju finansije. Vodite računa da ne obezvredite neke poslove ako ste nadređeni, a isto tako probajte da iskoristite momenat za napredovanje ako vam se ukaže. Ovo je odličan period za sve one koji se bave nekom vrstom umetnosti. Moguće je putovanje i bliski susret s rođacima.

LJUBAV: Na emotivnom planu zauzeti Jarčevi će se baviti nekim porodičnim pitanjima, kada će morati da vode neiscrpne razgovore, a da pritom paze da ne povrede sagovornika. Možete osećati neku prazninu, ali isto tako postići veoma dobre rezultate i dobiti ono što ste želeli. Mnogim Jarčevima koji imaju decu ona će biti u fokusu, njihove aktivnosti i obrazovanje. Mogući su i neiscrpni razgovori s njima, ali i razgovori koji uključuju više ljudi. Slobodnim Jarčevima bi u život mogla da se vrati osoba iz prošlosti. Iako ćete želeti da se stvari kreću u jednom pravcu, može vas iziritirati ponašanje te osobe i način komunikacije. Imaćete veliku dilemu, a za konačan odgovor možete ipak da sačekate. Ženski pripadnici ovog znaka bi mogli imati jaku seksualnu privlačnost s osobom na poslu.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu obratite pažnju na kolena i probleme s psihom. Budite obazrivi u saobraćaju.

SAVJET: Budite strpljivi i ne previše ambiciozni da se ne biste razočarali.

Vodolija – Osviješćenje i oštrije ponašanje

POSAO: Vodolije će se suočavati s informacijama koje treba da spoznaju, podele i prihvate. Vrlo je moguće da vam se na prvu loptu neće dopasti, ali je potrebno da shvatite koliko je to ipak dobro za vas. Moguće je da ste očekivali ponudu koja je izostala ili nije došla u obliku koji ste želeli. Ključne stvari vam se dešavaju na polju transformacija i oscilacija, što pojačava vaše unutrašnje stanje i izaziva intenzivne emocije, a kod nekih strah i nepoverenje. Možete osećati disharmoniju zbog neprihvatanja i kočnice. Ako ipak prihvatite i živite oslobođeno, potresi i izazovi bi mogli biti daleko manji. Od vas će se tražiti da budete trezveni i budni kada su neki događaju u pitanju, ali i informacije, i da ih do tančina izanalizirate. Međuljudski odnosi bi mogli biti izazovni, zbog vašeg stava i pristupa drugima, ali i pristupu i načinu posla. Možda bi trebalo nešto da objasnite i izanalizirate, ali i znate kada treba nešto da prećutite. Mogli bi vas optužiti da ste arogantni i pokazati da nemaju poverenja u vas. U redu je da budete autentični i originalni, ali je potrebna saradnja s bliskim saradnicima. Ne možete sve sami da završite, a drugi neće ceniti vašu angažovanost. Nemate razumevanje za neodlučne i nesigurne osobe, pa biste mogli biti radikalni i strogi. Moguće je putovanje i neki partnerski poslovi.

LJUBAV: Na emotivnom planu zauzete Vodolije će popraviti odnos i zauzeti zajednički stav po pitanju mnogih stvari, bilo da se radi o deci, porodici ili svakodnevnim obavezama. Doduše, vi ćete biti glavni inicijator i organizator mnogih događaja. Probudiće se ljubavni žar i želja da ostvarite bliskost i želja da se posvetite jedno drugom. Iskušenja možete imati po pitanju finansija, pa ako to bude tema ove nedelje, budite tolerantni i probajte da priđete partneru na mirniji i suptilniji način. Probajte da izbegnete tenziju kada partner bude neke obaveze prebacivao na vas. Slobodne Vodolije će biti u fokusu suprotnog pola gde god se budu pojavile. Varnice će biti na sve strane, ali te simpatije bi mogle da pokvare neka razočarenja, pa se može dogoditi da budete surovo iskreni. Zbog toga bi neke osobe mogle da se distanciraju.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu nećete imati većih problema. Moguće su upale i manje posekotine.

SAVJET:Otklonite nepravilnosti koje vas koče i usporavaju.

Ribe – Društveni odnosi i komunikacija

POSAO: Ribe će u ovom periodu menjati način na koji razmišljaju, kako se osećaju i donositi odluke u vezi nekih promena. Pokušaćete da se nadogradite i promenite doživljaj sebe, ali i donesete odluke u vezi ljudi iz kolektiva. Možete se baviti analizom i ići do najsitnijih detalja, što je možda i gubljenje vremena. Probajte da uđete u suštinu i na jednostavniji način rešite probleme. Ono što činite i radite će prepoznati drugi, kao što ćete i vi prepoznati kvalitet kod drugih. U ponedeljak možete imati neki veoma važan razgovor ili dobiti informaciju koja će vam dati posebno nadahnuće. Nekim ljudima ne odgovara stil i način na koji funkcionišete, pa biste mogli imati ljude koji vam pričaju iza leđa, ali na to ne obraćajte pažnju. Da biste imali dobru saradnju, nisu važne samo činjenice, već bi trebalo da spojite i emocije i misli. Možda vam to može delovati čudno, ali bi vam bilo mnogo bolje da se izdignete iznad ličnih doživljaja i interesa jer osobe koje se možda prikazuju da su vam prijatelji možda to i nisu. Dolazi vam period kad ćete sklapati isplativije poslove i podići finansije na viši nivo, ali je potrebno da budete spontani. Ovo je odličan period da uvedete neku korisnu naviku u svakodnevicu.

LJUBAV: Na emotivnom planu Ribe koje su u braku ili vezi bi mogle imati lošiju komunikaciju i nesporazume kada su svakodnevne obaveze u pitanju. Moglo bi da dođe do rasprava i neslaganja za svaku sitnicu. Možete ulaziti u najsitnije detalje i kada su finansije u pitanju ili posao jednog od vas. Možda bi trebali da budete tolerantniji i vodite računa na koji način ćete nešto prezentovati. Možete nesvesno stavljati partnera u neprijatnu situaciju, pa je potrebna velika veština u komunikaciji. Nemojte ništa potencirati, ali se trudite da poštujete mišljenje osobe preko puta vas jer, u suprotnom, može doći do razilaženja. Slobodne Ribe gaje simpatije prema osobi koja dolazi iz poslovnog okruženja, koja je na neki način ekscentrična i izdvaja se od ostalih. Privući će vas stav te osobe, snaga, volja, način na koji se prezentuje i sigurnost u sebe, ali biste se mogli osećati inferiorno, što može poremetiti balans u odnosu.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu možete imati problema s upalama i reproduktivnim organima. Nisu isključene ni intervencije i upale. Moguće su i reakcije na koži.

SAVJET: Prihvatite različitost kod osoba iz okruženja.

