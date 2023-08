Cash igra ili Turniri: Šta je bolje za igrača?

Ne postoji osoba koja makar jednom nije, ako ne odigrala, prisustvovala nekom poker obračunu. Upravo zbog toga je ova igra i najveći generator obrti u kockarskoj industriji, i mi danas možemo vidjeti milion aplikacija u kojima je poker u žiži aktivnosti.

Internet je izmjenio svijet i samim tim otvorio neograničene mogućnosti na ovom polju. Online poker ruši sve rekorde po popularnosti, i poznati kladioničarski brendovi se utrkuju u svojoj ponudi, sve u cilju privlačenja potencijalnih klijenata. Sa druge strane, interesovanje pojedinaca raste, i zato vidimo abnormalne sume novca i ovom biznisu.

Postoje dvije vrste online pokera u današnje doba

Cash igra

Turnirska igra

Postoje neke razlike u samom načinu odigravanja kod ova dva tipa i u slijedećih par redova mi ćemo pokušat da Vam objasnimo iste. Naš cilj jeste da Vi imate jasnu viziju koji tip više odgovara Vašim karakteristikama i stilu igre. Neko će više voljeti cash igru, dok će drugi slijediti stope Daniela Weinmana (osvajača najvećeg dobitka u istoriji WSOP), i odlučiti se za turnirski sistem.

Vrijeme

Cash igra je za one koji ne planiraju potrošit mnogo vrijemena na poker. Tu je situacija čista, dođete, sijednete, odigrate koliko Vam volja i nakon toga jednostavno unovčite Vaše čipove i odete. Kod turnira situacija nije takva. Tu ste vezani za Vaš sto dok god traje igra, to jest, do god ne pobijedite ili izgubite, jer na kraju može biti samo jedan. Tako da turnirska igra može trajati poprilično dugo, i za nju treba imat i živaca a i koncentracije.

Varijansa

Kod cash igre u večini slučajeva je dokup sasvim normalna stvar, dok kod turnira to nije slučaj. Isto tako sam koncept igara je različit te u globalu za cash igre važi da je varijansa manje nego kod turnira. Prva stvar da definišemo šta je to varijansa. Ona je mera uključenosti rizika u igranje određene igre, i što je veća više je rizika, i obratno. Tako da gde ima dokupa, igrač ima veće šanse pobijediti čak iako ima lošu ruku ili ga potera maler i par rundi, jer ima mogućnost ispravke. Kod turnira to nije opcija.

Isto tako, kod cash igre je blind uvijek isti, dok kod turnira to nije slučaj, i on raste iz runde u rundu. Samim tim strategije nisu iste, i kod turnira se moraju mijenjati silom prilika, što mijenja varijansu igre. U nekim slučajevima će opasnost od gubljenja stacka natjerati igrača da bude agresivniji nego inače, prihvatajući poteze koje inače ne bi.

Strategije

Kod cash igri morate imati više strategija jer je ona malo manje dinamičnija od turnirske. Stvar je u tome što se veličina Vašeg stacka ne mijenja kod cash igre kao kod turnirske, ne samo zbog mogućnosti dokupa već i zbog istih blindova. E sada da bi ste nadmudrili protivnika, morate imati više opcija i riješenja, dok kod turnira često budete prisiljeni da pratite samo razvoj situacije a ne da vi sami diktirate istu.

Ovo što smo napisali je samo mali, ali najvažniji set razilka, kod ova dva tipa poker igara, bilo to online ili uživo. Nadamo se da smo uspijeli koliko toliko da Vam približimo ovu oblast, koja svakodnevno dobija sve više i više obožavatelja širom planete.

