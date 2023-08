Na svijetu je 10 posto ljevaka, ali još se ne zna zašto su toliko rijetki

Naučnici iz Njemačke, Nizozemske i Južnoafričke Republike otkrili su da je genetska aktivnost u bebinoj leđnoj moždini bila asimetrična dok je bila u maternici, što potencijalno znači da nerođeno dijete već bira dominantnu ruku. Zanimljivo je da se to događa prije nego što se dio mozga koji kontrolira pokrete ruku, motorički korteks, poveže s leđnom moždinom dok se fetus razvija. To znači da mozak vjerojatno ne određuje ljevorukost.

No to nam i dalje ne govori zašto su ljevoruki ljudi tako rijetki u svijetu. S tim se pitanjem naučnici dugo bore. Neke teorije smatraju da smo evoluirali tako da imamo više dešnjaka jer nam to pomaže da bolje sarađujemo s drugim ljudima.

Kako navodi Index, drugi su proučavali druge vrste kod kojih je jedna strana dominantna nad drugom, poput ptica koje preferiraju određenu stranu ovisno o tome kako su se odmarale u jajima. Ipak, tema je i dalje nejasna što se tiče nauka, dijelom zato što nema toliko ljevorukih ljudi koji bi mogli biti dio velikog naučnog istraživanja o tome. prenosi n1

