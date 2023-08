Kojim horoskopskim znakovima će kiša meteora ovaj vikend ispuniti želje?

Jedna od najaktivnijih kiša meteora u našem neposrednom galaktičkom komšiluku, daje nam dojam da pada kiša zvijezda.

Vrhunac kiše meteora uvijek je oko 12. augusta, a tada se može očekivati i do 60 zvijezda padalica na sat.

U 2023. godini će vrhunac Perzeida koincidirati s uskim polumjesecom opadajućeg Mjeseca (mladi je 16. augusta) i stoga će biti u relativno tamnoj noći, što su sjajni uslovi da gledamo spektakl na našem nebu.

Perzeidi su kiša meteora koja nastaje od raspada kometa 109P ili Swift-Tuttle. Na svojoj eliptičnoj orbiti oko sunca komet gubi čestice, tj. postupno se raspada, a oblak prašine ili krhotina ostavlja vidljivi trag. U augustu Zemlja prelazi orbitu kometa Swift-Tuttle na svom putu oko sunca. Kada njegove krhotine velikom brzinom udare u našu atmosferu, dolazi do reakcije koja uzrokuje bljesak molekula vazduha, koje nam izgledaju kao zvijezde padalice.

Neki ljudi vjeruju da ako vide zvijezdu padalicu na nebu mogu zaželjeti želju i imati veće šanse da im se ta želja i ostvari. Ima li istine u ovom vjerovanju? Međutim, prema horoskopu, sljedeći će znakovi zodijaka zapravo imaju razloga nadati se da će im se barem jedna želja ostvariti, čak i ako neće posmatrati nebo, piše Miss7.

Blizanci

Blizanci žele iznad svega jednu stvar od života – lakoću. Kao vazdušni znak najviše želite hodati naokolo i nigdje se ne sudariti ili zapeti. U posljednje vrijeme, međutim, osjećate se sve opterećenije, shrvani teretom svakodnevice i sudbine. Pa, imamo dobre vijesti, Perzeidi će vas osloboditi dijela tereta. Sada se možete bolje otpustiti i bolje se distancirati. S jedne strane, to je trenutačno ugodno, s druge strane vam daje hrabrost za budućnost, jer ako jednom uspijete, možete uspjeti opet. I ako je potrebno, opet pa opet…

Vaga

Vagama će Perzeide pokazati izlaz iz slijepe ulice u kojoj se nalaze u posljednje vrijeme. Sada shvatate da ste slijedili očekivanja i ideje koje nisu vaše. Kao osobi kojoj je potreban sklad, važno vam je ugoditi drugima, ali na kraju svi gube ako vi zapnete. prenosi Radiosarajevo

Osjećaj da radite nešto iz stvarnog poriva i stvarnog uvjerenja – za sebe – omogućuje vam da procvjetate, daje snagu i čini vas sjajnom osobom za svoje bližnje. Nije li to ono što želite – rješenje za sve, na svačije zadovoljstvo?

Strijelac

Strijelci nisu svjesni bilo kakvih žurnih, neispunjenih čežnji. To su ipak izvrsni preduslovi da se otvorite novim stvarima. U tebi i u svijetu. Sada imate prikladan stav za eksperimentisanje jer osjećate da je ono što doživljavate na ovaj ili onaj način dobitak. Učite iz negativnih iskustava, a ona vas neće previše izbaciti iz kolosijeka, te osobito intenzivno upijate pozitivna iskustva. Možda nisu Perzeidi ti koji su vas doveli do ove tačke, ali vam definitivno pomažu da shvatite da ćete se najbolje osloboditi – samai A nije li to ono što najviše želite?

