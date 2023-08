MOŽETE JE POSADITI NA VAŠEM BALKONU: PROGLAŠENO KOJA JE NAJZDRAVIJA NAMIRNICA NA SVIJETU

U potrazi za najzdravijom hranom na svijetu, naučnici sa Univerziteta William Paterson u New Jerseyju analizirali su i usporedili 41 vrstu voća i povrća.

Ispitana je količina 17 esencijalnih nutrijenata sadržanih u hrani te odnosu prema broju kalorija.

Samo je jedna namirnica postigla maksimalan broj bodova, a lako je dostupna i vrlo lako se sadi – potočarka!

Podcijenjena biljka kao predvodnica među namirnicama. U istraživanju je naizgled neugledna ljekovita biljka postigla 100 posto preporučene dnevne doze od 17 hranjivih tvari za 100 kalorija i jedina je postigla maksimalan broj bodova. Iza nje su se plasirali i kineski kupus (91,99 bodova), blitva (89,27 bodova), cvekla (87,08 bodova) i špinat (86,43 boda).

Najzdravije voće je limun koji se našao na 28. mjestu.

Od 41 ispitane namirnice koje su zadovoljile kriterije, samo je sedam bilo voće. Ali, to ne znači da jabuke, banane i ostalo voće nisu zdravi, nego je popis sastavljen prema strogim kriterijima koje su druge namirnice daleko bolje zadovoljile.

Potočarka: šta je čini superhranom?

Potočarka (koja se naziva i ljekovita potočarka) bogata je vitaminima, mineralima i fitokemikalijama. Samo 100 grama dovoljno je za pokrivanje većine dnevnih potreba za vitaminom C. Ova neugledna biljka pobjeđuje čak i bombe C vitamina poput limuna ili paprike. Ali, ne samo to: Potočarka sadrži i velike količine željeza, kalcija, kalija, vitamina K, antioksidansa i magnezija pa je stoga zdrava ne samo za kosti i mišiće, nego i za naš mozak. Kad si prehlađena, eterična ulja djeluju kao sredstvo za olakšavanje iskašljavanja. Antioksidansi smanjuju rizik od raka, a također ima svojstva detoksikacije, čišćenja krvi i probave.

Uzgoj potočarke je vrlo jednostavan

Svako ih može uzgojiti u vrtu ili čak i na najmanjem balkonu uz malo truda i još manje novca. Potočarka nije osobito zahtjevna. Jedino što joj je stvarno važno: voli vlagu. Stoga treba paziti da tlo ne bude suho. Bilo u vrtu ili u posudi za cvijeće na balkonu, potočarka uspijeva svugdje ako ima dovoljno vode. Također treba imati na umu da preferira djelomičnu sjenu, piše 24sata.hr.

