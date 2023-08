Nurkić odgovorio ocu Harizu: Ljudski izrod koji je zlostavljao mene i majku!

Nakon što je otac Jusufa Nurkića priznao da sa sinom i suprugom ne razgovara već niz godina i da nije bio pozvan na Jusufovu svadbu, sada se oglasio i sam bh. košarkaš.

DENVER, CO - DECEMBER 23: Jusuf Nurkic #27 of the Portland Trail Blazers looks on during the game against the Denver Nuggets on December 23, 2022 at the Ball Arena in Denver, Colorado. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this Photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Mandatory Copyright Notice: Copyright 2022 NBAE Garrett Ellwood/NBAE via Getty Images/AFP (Photo by Garrett Ellwood / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)