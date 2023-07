Mjesečni horoskop za avgust! Blizanci nervozni, Vodolijama velike promjene, a evo kome se vraća stara ljubav

OVAN

Posao – Mars u Devici u šestom polju ukazuje da će vam tokom avgusta posao biti prioritet. Iako će vas nervirati detalji na koje morate da obraćate pažnju, znajte da će biti veoma važno da budete fokusirani na obaveze. Retrogradna Venera negativno utiče na vaše finansije, pa ne treba da se začudite ako vam neko bude obećavao cifre koje neće biti tačne. Isplate će kasniti, a nije dobar period da pozajmljujete novac jer će retrogradna Venera da vam donese nestabilnost do 4. septembra. Takođe, retrogradni Merkur kreće 24. avgusta i donosi vam usporavanje pregovora, pa pazite šta potpisujete u drugom delu meseca.

Ljubav – Retrogradna Venera vas vraća u prošlost i težak je period za početak nove romanse. Jednostavno, sve je na čekanju i moraćete da budete strpljivi naročito ako vas nervira što odnos sa osobama koje upoznajete ne napreduje. Imaćete poznanstva na mestima javnog tipa, ali ćete uvideti da je teško da ostvarite trajnije kontakte u intervalu do 4. septembra. Razmišljaćete i o pomirenju sa starom ljubavi, a takav potez može da se ispostavi kao greška.

Zdravlje – Probemi sa varenjem.

BIK

Posao – Retrogradna Venera gazi, pa ne treba da se nadate velikom pomaku na poslu tokom avgusta. Takva situacija će biti prisutna do 4. septembra, pa je najbolje da važne poslovne poteze ostavite za sledeći mesec. Retrogradni Merkur će negativno uticati na vaše polje finansija, tako da budite oprezni od 24. avgusta. Mesec koji je pred vama nije dobar za nove projkete, a naročito ako imate samostalan biznis. Jupiter u vašem znaku će vas sačuvati od pogrešnih odluka u narednom mesecu.

Ljubav – Mars u Devici nije loš za vas, ali je problem što olako menjate mišljenje. Retrogradna Venera vam donosi emotivnu nestabilnost, pa shvatate da niste preboleli osobu iz prošlosti. Obnvaljanje starog kontakta može samo da vam odmogne u tome. Najbolje bi bilo da se fokusirate ka novim osobama, a da stare ostavite iza sebe. Jedan Lav može da vam donese emotivne probleme i konfuzije, pa se čuvajte starih ljubavi.

Zdravlje – Slabije.

BLIZANCI

Posao – Merkur u Devici donosi vam nezadovoljstvo, a i kvarenje planova jer će biti retrogradan u drugom delu meseca. Venera je takođe retrogradna u trećem polju, pa su ishodi pregovora na čekanju. Jednostavno ćete najviše biti nervozni što sve stoji u mestu i ne može da se pomerite sa mrtve tačke. Mars u Devici vam krade energiju, pa zamarate sebe bespotrebnim detaljima. Ukoliko imate privatni biznis, tokom avgusta može da vas očekuje zastoj. Imaćete brojne pregovore koji će morati da sačekaju septembar.

Ljubav – Jupiter u Biku donosi vam susret sa jednom osobom na mestu zatvorenog tipa. To je neko ko vam je potajno u mislima, a možda čak nije ni slobodan. Venera u Lavu donosi vam pozive iz prošlosti i biće puno razgovora o događajima koji su se desili pre nekoliko godina. Kada i vaš vladar Merkur krene retrogradno 24. avgusta, bićete potpuno sluđeni emotivno, tako da ćete biti skloni pogrešnim procenama.

Zdravlje – Slabije u drugom delu avgusta.

RAK

Posao – Jupiter u aspektu sa Uranom može da vam donese posao preko interneta. U svakom slučaju vaš posao će zahtevati korišćenje novih tehnologija. Retrogradna Venera u drugom polju donosi vam nestabilnu finansijsku situaciju, odnosno čekanje na isplate. Pošto će i Merkur krenuti unazad 24. avgusta, znajte da će situacija sa pregovorima da bude haotična. Ne treba da pregovarate ništa važno tokom avgusta jer će situacija sve više biti nestabilna pod uticajem retrogradnih planeta.

Ljubav – Saturn takođe ide retrogradno, pa vas vraća na prošlost. Neko koga ste nekada voleli želi ponovo da se vrati u vaš život i znate da to nije pametna odluka. Biće puno razgovora “u prazno”, pa imajte u vidu da neće doći do nekog pomaka u komunikaciji. Ako želite da poboljšate odnos sa partnerom, najbolje je da budete tolerantni i ne zahtevate mnogo tokom avgusta jer će i partneru biti težak period.

Zdravlje – Dobro.

LAV

Posao- Iako je sezona vašeg znaka počela, retrogradni hod planeta usporava vaše planove. Venera je već retrogradna, pa pregovori lako padaju u vodu. Pazite šta pregovarate, naročito kada su u pitanju velika obećanja. Iza 24. avgusta finansijska situacija će biti nestabilna, naročito kada Merkur krene retrogradno. Na poslu ćete se naći u rizičnoj situaciji, tako da ćete morati da se odlučite na brzinu za nešto što će vam delovati nesigurno. Imajte u vidu da ćete na poslu sve više koristiti nove tehnologije i to će vam biti velika promena.

Ljubav – Venera je retrogradna u vašem znaku, pa niste emotivno stabilni. Imaćete razna, kratkotrajna poznanstva ali i pozive iz prošlosti. Preko posla ćete imati značajna poznanstva, ali su to osobe koje su fokusirane na posao. Mesec avgust nije povoljan za početak nove romanse, iako će poznanstva biti, ali ćete shvatiti da kratkotrajna. Nije dobar period godine da se vraćate staroj ljubavi.

Zdravlje – Slabije.

DEVICA

Posao – Uz uticaj Marsa u vašem znaku sve vreme imate utisak da je na vama da ispravite sve greške ali i nepravdu u svetu. Takvi stavovi mogu da vam zadaju samo glavobolje na radnom mestu. Iako volite da “igrate na sigurno” uvidećete da vas iznenadne situacije dočekuju iz dana u dan, pa ćete na poslu morati da napravite preokret. Nije isključeno da ćete početi da radite projekte koje nikada niste radili, jer period tako nalaže. Vaš vladar Merkur, kreće retrogradno 24. avgusta, pa se planovi kvare, a realizacija ciljeve će da kasni. Venera je već retrogradna tako da nećete biti zadovoljni finansijskom situacijom.

Ljubav – Saturn u Ribama, pa još retrogradan, otežana bilo kakvo emotivno povezivanje. Venera je takođe retrogradna u dvanaestom polju, pa imate mnogo veza koje niste preboleli i krijete osećanja samo za sebe. Nije isključeno da tajno razmišljate o osobi koju ste nekada voleli u prošlosti. Moguć je dogovor o tajnom susretu iako to nije najpametnije rešenje.

Zdravlje – Osetljivo.

VAGA

Posao – Zbog retrogradne Venere nemate osećaj da napredujete u poslovnom smislu. To nije daleko od istine, jer je mnogo toga na čekanju do septembra. Zbog toga ne treba da se nadate nekom specijalnom napretku tokom avgusta. Imaćete veliku podršku prijatelja, naročito ako su Lavovi. Finansijski nećete imati problema, izuzev što treba da razmislite o osobi koja vam nudi posao koji nije stabilan. Imaćete mogućnost da ostvarite odličnu zaradu ali da budete plaćeni iz tajnih izvora finansiranja.

Ljubav – Mars u dvanaestom polju ukazuje da previše razmišljate o detaljima. Partner će vas opterećivati sa detaljima u odnosu, a vama će to smetati. Pod uticajem retrogradne Venere smatraćete da vam je prethodna veza bila bolja, pa ćete čak razmišljati da se javite osobi iz prošlosti. Povratak na staru vezu nije rešenje, a uvdećete kako vam se emotivna stanja menjaju. Niste trenutno u fazi kada želite da se posvetite nekom konstatno, tako da je najbolje da odvojite vreme za sebe kako biste rešili svoje ljubavne dileme.

Zdravlje – Lošije.

ŠKORPIJA

Posao – Planete u Lavu vas izazivaju da burno reagujete na poslu i taj trend će biti prisutan tokom prve polovine avgusta. Retrogradna Venera, Neptun, Saturn i Pluton vam ne olakšavaju, pa sve ide traljavo. Iako stičete utisak da na poslu imate prijatelje, uvidećete da neko ipak pokušava da vas kritikuje, zbog čega će dolaziti do tenzija. Finanasijski je dobar mesec, naročito ako imate poslovnog partnera sa kojima radite. Na osnovu zajedničkog projekta možete itekako da profitirate.

Ljubav – Mars u Devici donosi vam nestabilan odnos pun prebacivanja. Nije dobar period godine da se raspravljate sa partnerom. Retrogardna Venera ne dozvoljava da napravite pomak, tako da ukoliko imate ideje da se mirite sa osobom iz prošlosti, to nije ispravna odluka. Takođe, osobe iz prošlosti će želeti da obnove kontakt sa vama i tako vam crpeti bespotrebno energiju. Od obnovljenih kontakata se neće dogoditi pomak. Biće vam privlačni Lavovi, ali ćete uvideti da je period težak za početak nove romanse.

Zdravlje – Dobro.

STRELAC

Posao – Retrogradna Venera usporava vaše poslovne planove. Jednostavno će sve ići traljavo, a nerviraće vas što vam treba duplo više napora kako biste ostvarili bilo kakve rezultate. Ipak, Jupiter u Biku doprinosi širenuju vašeg obima posla, pa vas čekaju nove mogućnosti. Iznenada ćete dobijati predloge za posao koji će vam biti pravo iznenađenje. Očekujte više da se angažujete oko društvenih mreža i novih tehnologija. Idealan je period godine da naučite nešto novo o internetu.

Ljubav – Merkur 24. avgusta kreće retrogradno, a Venera već ide unazad, pa ne očekujte ništa novo, već povratak bivših partnera. Neko ko vam je ranije bio blizak će imati potrebu da se vrati u vaš život. Pomirenje sa starim ljudima neće vam doneti nikakvu novu perspektivu. Javljaće vam se Lavovi i Device.

Zdravlje – Osetljivo.

JARAC

Posao – Merkur u Devici vam odgovara, pa pravite dobre poslovne planove iako retrogradna Venere to usporava. Sve važno što treba da realizujete na poslu radite do 24. avgusta kada Merkur kreće retrogradno i čini mnoge stvari neizvodljivim. Uran u Biku može da vam donese zaradu na osnovu nečega što je dosad bio hobi. To je prilika da spojite lepo i korisno. Avgust je odličan za saradnju sa inostranim firmama, a takođe imate mogućnost da naučite nešto novo o poslu koji radite. Prva polovina avgusta je povoljna za sponzorstva.

Ljubav – Retrogradna Venera do 4. septembra vam kvari planove, tako da umesto da ostvarite neki novi odnos, mislite samo na prošlost. Osoba koja vam je nekada značila će pokušati da obnovi kontakt sa vama. To je neko koga ste voleli, a imali ste neraščišćene račune. Obnavljanje stare veze može da bude greška. Prijaju vam Bikovi, ali i Device. Jedan Lav može da vam zadaje glavobolje.

Zdravlje – Odlično.

VODOLIJA

Posao – Pošto je pun Mesec u vašem znaku 1. avgusta, to nagoveštava da će početak meseca da bude težak. Verovatno će vam se skupiti sve što potiskujete već nedeljama, tako da treba da se pričuvate pogrešnih odluka. Uran u Biku donosi vam velike promene i sigurno je da odluke koje donosite imaju veliki uticaj na budućnost. Vaš rad na poslu se posmatra i to vam ide na živce, ali je bitno da se suzdržite od pogrešnih poteza početkom avgusta zbog punog Meseca. Retrogradna Venera i Merkur u avgustu vam ne odgovaraju, tako da sve bitne odluke ostavite za septembar.

Ljubav – Sunce u Lavu početkom avgusta donosi vam period u kojem će partner zahtevati pažnju, a vi želeti slobodu. Bićete stalno u raskoraku između razuma i osećanja. Usled prevelikog pritiska koji stavarte sami sebi nije isključeno da se odlučite na prekid odnosa jer će u avgustu kriza itekako biti. Retro Venera u sedmom polju donosi vam susret sa osobom iz prošlosti. To je neko ko je uticajan i možda poznati javnosti ali će poželeti da obnovite kontakt.

Zdravlje – Lošije.

RIBE

Posao – Retrogradni Neptun, ali i Saturn u vašem znaku donose uporavanje bilo kakvih planova. Usled Sunca u Lavu imate potrebu bolje da organizujete posao, ali uviđate da koliko god da se trudite nešto ne ide po planu. Mars u Devici donosi vam troškove. Ako imate poslovnog parnera, biće oštrih rasprava oko novca. Zahtevanje povišice u ovom periodu može da vam donese svađu na radnom mestu. Retrogradna Venera u Lavu usporava pregovore, pa avgust nije dobar mesec za potpisivanje bilo kakvih ugovora.

Ljubav – Merkur u sedmom polju donosi vam susret sa nekim ko je poznat široj javnosti. Međutim, kako će Merkur krenuti retrogradno 24. avgusta situacija na emtivnom planu će biti lošija kako se bude približavala druga polovina meseca. Očekujte poziv od bivšeg pratnera i razgovore koji će zakomplikovati odnos. Čuvajte se lažnih, velikih obećanja.

Zdravlje – Slabije.

