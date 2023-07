Važni savjeti: Evo koliko vam je potrebno dubokog sna svake noći…

Zašto je dubok san toliko važan? Dok svaka faza spavanja igra ulogu u cjelokupnom zdravlju i blagostanju, dubok san je najvažniji jer je odgovoran za jačanje imunološkog sistema i otpuštanje hormona rasta. prenosi radiosarajevo

Sve u svemu, dok spava, tijelo samo liječi, kaže dr. Nilong Vyas.

Dakle, ako se osjećate loše i bez energije, dubok san će pomoći; možda ste imali super dug dan koji je započeo ubojitim treningom i osjećali ste se potpuno iscrpljeno – dubok san će pomoći; možda prolazite kroz prekid ili neki drugi stresni životni događaj – dubok san će vam i tu biti od pomoći. San nema samo trenutni učinak na dobrobit osobe – on je kumulativan, što znači da može ponuditi dobrobiti koje traju cijeli život.

Faze spavanja

Dok puni ciklus spavanja traje otprilike 90 minuta i sastoji se od četiri faze sna (N1, N2, duboki san i REM faza spavanja), količina vremena koju provedete u svakoj fazi mijenja se tokom noći.

Prema organizaciji Sleep Foundation, obično najdublje spavate tokom prve polovine noći. Zatim, u kasnijim ciklusima spavanja, provodite najviše vremena u REM fazi spavanja.

Koliko sna trebate ovisi o vašoj dobi, spolu, zdravstvenom stanju, nivou kondicije i okruženju, kaže dr. Michael Breus. “Kao opću smjernicu, preporučujemo sedam do devet sati kvalitetnog sna, ali to može uvelike varirati”, dodaje.

Ako ste stariji od 65 godina, dr. med. Abhinav Singh kaže da će obično biti dovoljno sedam do osam sati. Bez obzira na vašu dob, ako to rastavljamo po fazama, dr. Singh kaže da bi 20 do 25% vašeg ukupnog sna trebao biti duboki san.

Šta se događa ako ne spavate dovoljno duboko?

Uzimajući u obzir vitalnu ulogu koju ima u našem ukupnom blagostanju, dr. Breus otkriva da je nedovoljno dubok san ono što se službeno smatra nedostatkom sna. “Nedostatak sna utiče na svaki organizam i svako bolesno stanje – doslovno sve što radite, bolje ćete uspjeti uz dobar san”, kaže on.

Konkretnije, dr. Breus ističe da nedostatak dubokog sna može dovesti do značajnog fizičkog i kognitivnog pada, uključujući niži testosteron, probleme s pamćenjem, riskantnije odluke, probleme s fokusiranjem i još mnogo toga. Tu je i emocionalni učinak nedostatka sna – kada ga ne dobijete dovoljno, postat ćete tjeskobniji i depresivniji. Zajedno, sve ove nuspojave čine jednu stvar vrlo jasnom: duboki san trebao bi biti vaš prioritet svake noći.

Šta se događa ako se probudite tokom dubokog sna?

Prema dr. Breusu, najteže se probuditi iz faze dubokog sna. Ako se neko probudi tokom ove faze, kaže da nije neuobičajeno da se osjeća posebno omamljeno. “Ovo iskustvo je poznato kao inercija sna”, otkriva na svojoj web stranici. Uspoređuje ga sa Zakonom inercije Isaaca Newtona i ističe da je sasvim normalno poželjeti da još uvijek spavate. Ovo je znak da ste u fazi dubokog sna i da vam je potreban da biste se osjećali odmorno. Međutim, ako se neprestano budite svakog jutra sa željom da možete još malo spavati, možda je vrijeme da ponovno procijenite svoju rutinu spavanja jer određene navike mogu znatno olakšati uspavljivanje i spavanje, piše WellandGood.

