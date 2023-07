Jezive scene u avionu: Krov napukao tokom leta pa putnici letjeli do plafona, više povrijeđenih

Jezivi incident desio se na letu aviokompanije Air China. Kao što se vidi na snimku sa leta, putnici i posada su doslovno “izbačeni” sa svojih sjedišta tokom jake turbulencije koja je nastala. Istovremeno, napukao je i krov aviona što je izazvalo dodatnu paniku.

Kako prenosi Daily Mail, najmanje jedan putnik i jedan član posade su povređeni nakon incidenta. Opisujući šta se dogodilo, putnik na letu je rekao da je krov aviona napukao i da je pokrenua hitna procedura za evakuaciju.

“Prva polovina leta je bila mirna. Iznenada u poslednjih 30 do 40 minuta dok su putnici dolazili i izlazili iz toaleta, došlo je do propadanja” rekao je jedan od putnika na platformi Veibo. prenosi radiosarajevo

On je dodao da je nekolicina putnika zadobila povrede, ali još nije poznato koliko je ljudi povrijeđeno.

“Vidio sam ženu u 40-im godinama i stjuardesu kako pokušava da joj pomogne”, izjavio je za Global Times drugi putnik na letu, koji je profesor geofizike.

On je čestitao članovima posade jer su se, kako je rekao “uprkos strahu žrtvovali da zaštite putnike koji nisu bili vezani pojasevima. Zatim su profesionalizmom i smirenošću pomogli svima koji su zadobili povrede”, prenosi mondo.

