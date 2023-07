Šta bi dijabetičari trebali doručkovati?

Znanstvenici sa Sveučilišta British Columbia analizirali su najbolje opcije za doručak za osobe oboljele od dijabetesa tip 2. Njihovo istraživanje objavljeno u časopisu American Journal of Clinical Nutrition imalo je za cilj dati smjernice oboljelima od dijabetesa za pripremu doručka, sa savjetima kojoj hrani bi trebali dati prednost, a koju bi trebali izbjegavati.

Poželjne razine

Znanstvenici su ispitanike podijelili u dvije skupine: tijekom 12 tjedana obje su skupine za doručak imale obrok od 450 kalorija, no prva je skupina konzumirala vrlo malo ugljikohidrata (8 grama) dok ih je druga grupa konzumirala 56 grama. Uz to, prva skupina je konzumirala 25 grama proteina i 37 g masti, dok je druga unosila 20 g proteina i 15 g masti.

Pokazalo se da je skupina koja je imala doručak s malo ugljikohidrata imala poboljšanje vrijednosti HbA1C, što je ključan parametar za kontrolu glikemije. Osim toga, u toj skupini vrijednosti šećera u krvi nisu se mnogo mijenjale tijekom dana, što sugerira da doručak s niskim udjelom ugljikohidrata pomaže u stabiliziranju razine šećera u krvi tijekom dana.

Neki od ispitanika uspjeli su čak smanjiti i dozu lijekova nakon što su se pridržavali takvog režima prehrane. Prema voditelju studije, dr. Jonathanu Littleu, najbolje opcije za doručak dijabetičara su kajgana, omlet od jaja ili nezaslađeni grčki jogurt. On smatra da je prehranu s niskim udjelom ugljikohidrata teško provoditi dugo vremena pa je stoga mnogo bolje usvojiti takvo rješenje upravo za doručak.

– Ako se smanjen unos ugljikohidrata primjeni samo za doručak, to je dovoljno da se izbjegne značajan porast šećera u krvi tijekom dana, a uz to i olakšava dugoročno održavanje poželjne razine šećera u krvi – rekao je dr. Little. piše Gloria

