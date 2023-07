5 STVARI NA KOJE BOGATI LJUDI NE BACAJU NOVAC: Ne rasipaju svoje bogatstvo i to im doprinosi još većem blagostanju

Ekonomista Tom Korli je proveo pet godina proučavajući navike i živote 223 milionera kako bi pokušao da dobije uvid u njihove načine razmišljanja. Ovaj Amerikanac je stručnjak za finansijsko planiranje i autor je nekoliko knjiga koje govore o psihologiji bogataša i načinima na koje su stekli svoje finansijske benefite.

Prema njegovim podacima, svi oni dolaze iz različitih sredina i imali su različite sudbine i životne puteve a svi poseduju najmanje 160 hiljada dolara godišnjeg bruto prihoda i oko 3,2 miliona neto imovine.

“Posebno me je zanimalo na šta to troše novac. Skoro svi su mi rekli da je ono što je doprinelo njihovom bogatstvu to što su prestali da rasipaju novac na određene stvari”, piše Korli u svom autorskom tekstu za “CNBC”.

Navodi pet stvari na koje milioneri nikada ne daju novac:

1. Prerađena i upakovana hrana

Prednost daju svom zdravlju i prestali da kupuju nekvalitetnu, prerađenu hranu, a umesto toga opredelili su se za organsku i zdravu hranu bez konzervansa. Često su bili u potrazi za proizvodima koji se mogu nabaviti tamo gdje su i uzgajani, posećivali su pijace sa robom seljaka i prodavnice poznate po ponudi visokokvalitetnih proizvoda i mesa.

2. Jeftini proizvodi

Nisu želeli da troše novac na najnovije modne trendove ili jeftin i loše konstruisan namještaj. Umjesto toga, radije su ulagali u bezvremenu, kvalitetnu garderobu i namještaj koji je napravljen da traje. Često je cijena bila i do dva, tri puta veća negoli garderoba i namještaj nižeg kvaliteta. Ali to je i dalje bilo jeftinije od konstantne zamjene jeftinih, loše izrađenih proizvoda. prenosi novi

3. Velike popravke kuća ili automobila

U istom duhu, puno milionera i je priznalo da radije troše novac na potpunu zamjenu stvari kao što su stari krovovi, mašine za pranje veša ili sudova, frižideri, peći, pa čak i automobili, umjesto da ulože svoja sredstva u skupe popravke. Iako je to često bilo skuplje, oni su racionalizovali trošak – nešto novo traje mnogo duže od nečega što se već popravljalo.

4. Baštenski alati i oprema

Dok su neki od njih i dalje uživali u radu na otvorenom poput košenja travnjaka, podrezivanja, pljevljenja, uređivanja bašte, velika većina je nakon što su se obogatilu angažovala baštovane da se brinu o održavanju dvorišta. To je značilo i da nisu više trošili novac na popravku ili zamjenu stare opreme i alata. Ono što su na taj način dobili jeste vrijeme. Pošto nisu više morali da izdvajaju sat ili dva svake nedelje u te svrhe, imali su više vremena za odmor ili opuštanje.

5. Bilo kakva vrsta igara na sreću

Mnogi milioneri izbjegavali su bilo kakav vid kockanja dok su gradili svoje bogatstvo, a taj zdrav rezon proširio se i na njihove finansije. Priznali su da su riješili da ne troše novac na igre na sreću jer je vjerovatnoća da će ikada nešto dobiti veoma mala, te su to videli kao bacanje novca. Umjesto toga, kažu da je ta sredstva bolje uložiti u nezaboravna iskustva, prenosi Žena.rs

