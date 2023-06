Mudre izjave Jennifer Aniston: “Najbolji miris na svijetu je miris muškarca kojeg voliš”

1.

Bila sam sa svakakvim tipovima muškaraca: grubima, štreberima, slatkima, simpatičnima i uglađenima. Zapravo nemam svoj tip muškarca. Muškarci su općenito dobra stvar.

2)

Prava ljubav mijenja sve. Dopuštaš da pred tobom svaki dan stoji ogledalo.

3)

Nisam mogla naći boljeg muškarca od Brada. On mi još uvijek otvara vrata i donosi mi cvijeće. On je najslađi kavalir na svijetu.

4)

Kad te netko prati do trgovine i gleda kako kupuješ rolu toaletnog papira, znaš da se tvoj život promijenio.

5)

Govorili su mi da izbjegnem glumu zbog odbijanja. Rekli su – Zar ne želiš imati normalan posao i normalnu obitelj? Pretpostavljam da je to dobar savjet za neke ljude, ali ja sam željela glumiti.

6)

Kad jednom shvatiš tko si i što voliš u sebi, mislim da sve sjeda na svoje mjesto.

7)

Nemam religiju. Vjerujem u Boga. U svoju interpretaciju natprirodnog.

8)

Što imaš veći kapacitet za ljubav, to je veći i tvoj kapacitet za osjećanje boli.

9)

Ako nisi sretan, možeš postati sretan. Sreća je stvar izbora.

10)

Najbolji miris na svijetu je miris muškarca kojeg voliš.

11)

Vidiš ljude kako se uspinju i postižu uspjeh i vidiš kako se počinju jako mijenjati. Stoga se uvijek trudim biti skromna i zahvalna.

12)

Brak iznosi na vidjelo sve one stvari koje sam gurnula u kut – strahove, nepovjerenje, sumnje, nesigurnosti. To je poput otvaranja Pandorine kutije,piše Infpultinfo

