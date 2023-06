Noćni letovi: Dodatni izazovi za pilote VIDEO

Pilotski posao je jedan od najzahtjevnijih zanimanja, zahtijevajući visoku razinu stručnosti, koncentracije i odgovornosti. Njihova sposobnost da upravljaju zrakoplovima i osiguraju sigurnost putnika i posade je od vitalnog značaja. Međutim, jedan aspekt njihovog posla koji često prolazi neprimijećeno jest letenje tijekom noći.

Noćno letenje predstavlja dodatne izazove za pilote. Smanjena vidljivost, odsustvo prirodnog svjetla i vizualne referencije čine ovaj zadatak posebno teškim. Uz to, često se suočavaju s promjenjivim uvjetima vremena, turbulencijama i različitim navigacijskim zahtjevima.

Zastrašujuća snimka

Nedavno je na Twitteru postala viralna snimka koja prikazuje kako piloti vide tijekom noćnih letova. Snimka je izazvala pomalo zastrašujući dojam, jer prikazuje tamnu i neprozirnu scenu iz kokpita, osvijetljenu samo instrumentima i bljeskovima svjetala u daljini, prenosi klik.

This is a pilots view at night ???? pic.twitter.com/fySACf7ivk

— OddIy Terrifying (@OTerrifying) June 12, 2023