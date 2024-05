Objavljena dugoročna vremenska prognoza: Ljetnu odjeću zamjenit će jakne i kišobrani

“Izraženije padavine moguće su u sjevernim i djelimično centralnim područjima. Maksimalne temperature variraće od 16 do 22 stepena Celzijusa. U nedjelju i ponedjeljak izgledna je stabilizacija vremenskih prilika, kao i više temperature zraka. Uslovi za kišu biće vrlo mali”, navode iz FHMZ-a.

Od utorka, 7. maja, do kraja radne sedmice očekuje se oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Više padavina prognozira se u srijedu i četvrtak. prenosi N1.

Minimalne temperature zraka od nedjelje variraće između 7 i 12 stepeni u Bosni, na jugu Hercegovine do 14 stepeni. Najviše dnevne temperature u Bosni između 20 i 25, na jugu zemlje do 26 stepeni Celzijusa.

U periodu od 11. do 16. maja prema trenutnim sinoptičkim materijalima prognozira se umjereno oblačno i stabilno vrijeme. Mogućnost za padavine postojaće u južnim i istočnm područjima zemlje.

Jutarnja temperatura uglavnom između 6 i 12 u Bosni, na jugu zemlje do 14 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura u Bosni od 16 do 22, u Hercegovini i u Posavini do 25 stepeni.

